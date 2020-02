Diretta slalom Chamonix/ Streaming video Rai: tanti possibili protagonisti

Oggi la Coppa del Mondo di sci è ancora in diretta con lo slalom di Chamonix, il nono appuntamento della stagione fra i pali stretti per gli uomini. Si arriva a Chamonix reduci (in questa specialità) dallo slalom disputato una decina di giorni fa a Schladming, oggi invece siamo in Francia per un appuntamento a dire il vero non molto frequente ma che darà l’occasione a due protagonisti quali Clement Noel e Alexis Pinturault di gareggiare davanti al pubblico di casa. I nomi più attesi sono molti in slalom: da Daniel Yule a Henrik Kristoffersen, ma anche gli azzurri, che hanno mostrato evidenti segnali di crescita. Che cosa succederà dunque oggi all’ombra del Monte Bianco? Ecco allora subito tutte le indicazioni utili per seguire la diretta dello slalom di Chamonix.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI CHAMONIX

La diretta della prima manche dello slalom di Chamonix avrà inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Chamonix (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM CHAMONIX: FAVORITI E AZZURRI

Come abbiamo già accennato, sono tanti i possibili protagonisti verso la diretta dello slalom di Chamonix. Sono almeno quattro i nomi da evidenziare: Daniel Yule, Henrik Kristoffersen, Clement Noel e Alexis Pinturault. Gennaio da incorniciare per lo svizzero Yule, che ha vinto a Madonna di Campiglio per il secondo anno consecutivo, poi si è ripetuto ad Adelboden e infine ha calato il tris a Kitzbuhel. Il leader della Coppa di specialità è comunque ancora Kristoffersen, che anzi ha rafforzato il proprio primato con la vittoria di Schladming ed è al comando pure della Coppa generale. Ecco poi i due padroni di casa: Noel è il rampante campione ormai a sua volta stabilmente ai vertici e terzo incomodo nella lotta per la Coppa di slalom, Pinturault invece dopo il pesantissimo doppio ‘zero’ di Wengen e Kitzbuhel si è rilanciato con il podio sulla Planai e vincendo il gigante di Garmisch si è riportato davvero vicino al vertice anche nella generale. I nomi da tenere d’occhio comunque sono davvero tanti: dall’altro svizzero Ramon Zenhaeusern all’austriaco Marco Schwarz, voglioso di riscatto dopo essere uscito nella seconda manche di Schladming; poi ancora il secondo norvegese Sebastian Foss-Solevaag, lo svedese Andre Myhrer e magari pure il redivivo russo Alexander Khoroshilov e l’emergente norvegese Lucas Braathen, ma anche gli azzurri possono provare ad inserirsi. Alex Vinatzer è salito sul podio a Zagabria ed è in generale sempre più vicino alle posizioni di vertice; Simon Maurberger è ormai molto constante e ci ha regalato a Schladming un meraviglioso quinto posto; Giuliano Razzoli ci sta piacendo ultimamente e ha tratto grande beneficio dal cambio di materiali, mentre Stefano Gross è stato terzo in Val d’Isere e speriamo che le nevi francesi gli portino di nuovo fortuna.



