Diretta slalom Chourchevel/ Streaming video tv: nessuna azzurra (Coppa del Mondo)

La Coppa del Mondo di sci si avvia verso la sua conclusione. Oggi, 19 marzo, appuntamento con la diretta dello slalom femminile a Chourchevel. Si tratta delle finali della competizione: questa è infatti l’ultima settimana dedicata alla Coppa del Mondo di sci alpino. Quella che abbiamo alle spalle è stata infatti una settimana ricca di finali e appuntamenti. Per quanto riguarda il femminile, dopo la prova cronometrata, spazio alla discesa, al SuperG e al team event. Oggi appuntamento con lo slalom mentre domani con il gigante.

SLALOM FEMMINILE COPPA DEL MONDO 2022: NESSUNA AZZURRA

In questo appuntamento in diretta con lo slalom femminile a Chourchevel valido per le finali di Coppa del Mondo 2022, non ci saranno azzurre. Nessuna, infatti, è riuscita a superare i turni precedenti e a qualificarsi per la finale. C’è dunque un buco nello slalom femminile, ma l’Italia può comunque sorridere: tutte le altre discipline, infatti, sono state rappresentate da atleti azzurri. In finale per il Gigante, invece, Marta Bassino e Federica Brignone. La gara di oggi per lo slalom femminile non vedrà dunque atlete italiane a contendersi una medaglia.

DIRETTA SLALOM FEMMINILE CHOURCHEVEL IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

Dove vedere la diretta di Sci slalom femminile, valida per le finali di Coppa del Mondo a Courchevel? Lo slalom femminile è in programma per oggi sabato 19 marzo con due manche. La prima è in programma alle 10.30, dopo la prima manche gigante maschile. La seconda è prevista alle 13.30 dopo il gigante maschile. Le gare saranno visibili in chiaro su Rai 2 e RaiSport. Appuntamento anche sulle piattaforme a pagamento Dazn ed Eurosport. La diretta streaming dello slalom femminile sarà disponibile sulle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN.

