Diretta slalom Copper Mountain streaming video Rai: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci femminile, oggi 30 novembre 2025

DIRETTA SLALOM COPPER MOUNTAIN: VIA ALLA PRIMA MANCHE

Nei giorni scorsi abbiamo già più volte ricordato che questo weekend riporta nella Coppa del Mondo di sci una località che vi mancava da moltissimi anni, il discorso naturalmente è valido anche oggi per la diretta slalom Copper Mountain. L’ultima volta fra i pali stretti nella località del Colorado risale al 22 novembre 2001, per di più in sostituzione di Aspen: la vittoria andò alla francese Laure Pequegnot, che aprì così la stagione nettamente migliore della sua carriera, nella quale ottenne tutte le sue tre vittorie in Coppa (le altre due a Saalbach e Are nei mesi successivi) e anche l’argento alle Olimpiadi di Salt Lake City.

Diretta Gigante Copper Mountain/ Vince Alice Robinson, Zenere nona! (CdM sci, oggi 29 novembre 2025)

Due anni prima, il 20 novembre 1999, c’era stata invece una vittoria ex-aequo fra l’altra francese Christel Pascal (all’unico successo della sua carriera) e la slovena Spela Pretnar, vincitrice in carriera di sei gare, delle quali quattro proprio in quella stagione, nella quale infatti conquistò la Coppa di specialità dello slalom femminile. Soddisfatte le curiosità storiche, possiamo passare naturalmente alla cronaca della diretta slalom Copper Mountain! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta gigante copper mountain/ Video streaming Rai: vince Brennsteiner! CdM sci, oggi 28 novembre 2025

SLALOM COPPER MOUNTAIN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta slalom Copper Mountain in tv sarà ancora una volta in chiaro su Rai Sport e su Eurosport per gli abbonati, quindi saranno Rai Play e Discovery + a garantire la diretta streaming video.

DIRETTA SLALOM COPPER MOUNTAIN RAIPLAY

SLALOM COPPER MOUNTAIN: MIKAELA SHIFFRIN A CACCIA DEL TRIS

Una donna in copertina come protagonista indiscutibilmente più attesa nella diretta slalom Copper Mountain, cioè naturalmente la padrona di casa Mikaela Shiffrin, che in Colorado oggi, domenica 30 novembre 2025, andrà a caccia del tris di vittorie consecutive fra i pali stretti in questo primo scorcio della stagione per la Coppa del Mondo di sci.

DIRETTA SUPER-G COPPER MOUNTAIN/ Video streaming Rai 2: Odermatt domina! (CdM sci, oggi 27 novembre 2025)

Il calendario in questo periodo è nettamente sbilanciato in favore delle discipline tecniche (la prima gara veloce sarà il 12 dicembre), ne sta approfittando nel migliore dei modi Mikaela Shiffrin, che in slalom può sfoderare un vantaggio abissale su tutte le rivali, come dimostrano i distacchi inflitti a Levi e Gurgl.

In Finlandia la statunitense chiuse i giochi già nella prima manche, in Austria invece le rivali riuscirono a starle in scia almeno per metà gara, ma nella seconda manche Mikaela Shiffrin fece il vuoto. Per dare qualche numero: a Levi 1”66 e 2”59 di vantaggio sulla seconda e sulla terza, a Gurgl invece “sua maestà” si è accontentata di 1”23 e 1”41.

Difficile pensare che in pochi giorni possano essere cambiati i rapporti di forza, quindi sarà naturalmente Mikaela Shiffrin la donna da battere nella diretta slalom Copper Mountain, dalle ore 18.00 italiane per la prima manche (ci sono otto ore di fuso con il Colorado), poi la seconda manche sarà fissata alle ore 21.00.

DIRETTA SLALOM COPPER MOUNTAIN: LARA COLTURI GUIDA IL RESTO DEL MONDO

Finora abbiamo parlato solo di Mikaela Shiffrin presentando la diretta slalom Copper Mountain ed è stato l’omaggio più che dovuto a una campionessa che ad ogni gara riscrive la storia dello sci alpino, ma ci sembra adesso giusto ricordare che i secondi posti in entrambe le gare precedenti sono andati a Lara Colturi. Vogliamo considerarlo come un motivo d’orgoglio, un giovane talento italiano classe 2006 è in questo momento la migliore delle “umane”, anche se naturalmente i risultati della figlia d’arte rinfocolano anche i dibattiti sulla sua nazionalità sportiva albanese, specie con le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sempre più vicine.

Alle loro spalle, i terzi posti sono andati uno alla tedesca Emma Aicher e l’altro alla svizzera Camille Rast, mentre sono state molto costanti anche Paula Moltzan, Lena Duerr e Wendy Holdener, che però non hanno ancora trovato il guizzo da podio. Un po’ più in difficoltà rispetto alla scorsa stagione è stata finora Zrinka Ljutic, mentre per l’Italia il nome di spicco potrebbe essere Lara Della Mea dopo il tredicesimo posto a Gurgl, anche se le prospettive non possono essere troppo ambiziose verso la diretta slalom Copper Mountain, come ben sappiamo quando si parla di pali stretti.