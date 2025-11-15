Diretta slalom femminile Levi streaming video Rai: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci, oggi sabato 15 novembre 2025

DIRETTA SLALOM FEMMINILE LEVI: SHIFFRIN DOMINA, OTTIMA COLTURI

La prima manche della diretta slalom femminile Levi ha già emesso verdetti chiarissimi: Mikaela Shiffrin domina sul pendio finlandese e ha chiuso con il tempo di 56”08, facendo il vuoto praticamente in tutti i settori della pista ad eccezione dell’ultimo, nel quale almeno un paio di concorrenti sono riuscite a restarle davanti. Splendida la statunitensi, ma applausi anche per Lara Colturi, che è seconda sebbene a 1”08 dalla campionessa di tutto: potremmo definirla come la prima delle “terrestri”, acuendo ancora di più i rimpianti italiani per questo talento straordinario che gareggia per l’Albania.

Colturi ha circa quattro decimi di vantaggio su Lena Duerr, che è terza con 1”49 di ritardo da Mikaela Shiffrin, poi in quarta posizione c’è la croata Zrinka Ljutic a 1”58, quindi per la figlia d’arte ci sono ottime possibilità di puntare al podio. Per l’Italia finora ha gareggiato solo Lara Della Mea, che con 3”73 di ritardo è seriamente a rischio per la qualificazione fra le prime 30. Appuntamento adesso alle ore 13.00 per la seconda manche della diretta slalom femminile Levi! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SLALOM FEMMINILE LEVI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Prima manche alle ore 10.00, poi alle ore 13.00 via alla seconda manche: questi sono gli orari, la diretta slalom femminile Levi in tv sarà in chiaro per tutti su Rai Due e Rai Sport e per gli abbonati anche su Eurosport, con Rai Play o Discovery + per la diretta streaming video.

DIRETTA SLALOM FEMMINILE LEVI RAIPLAY

VIA ALLA PRIMA MANCHE

Uno sguardo alla storia recente della diretta slalom femminile Levi spiega più di mille parole cos’è stata la storia recente di questa specialità. Infatti, sul pendio della pista Levi Blck si contano otto vittorie per Mikaela Shiffrin e sei per Petra Vlhova, considerando che alle vincitrici viene regalata una renna si potrebbe davvero pensare a un allevamento se le due campionesse dei pali stretti riunissero i propri animali.

Shiffrin vinse per la prima volta il 16 novembre 2013, l’anno successivo ci fu l’ultima vittoria di una “estranea” perché si impose Tina Maze e da quel momento in poi ecco le altre sette vittorie per la statunitense alternate naturalmente ai sei successi ottenuti da Petra Vlhova. Numeri favoriti anche dal fatto che dal 2020 al 2023 si sono disputati due slalom femminili all’anno a Levi, con due doppiette per la slovacca, una per la statunitense ed infine una vittoria a testa nel 2023. L’anno scorso vinse Shiffrin, le italiane invece non sono mai andate nemmeno sul podio e francamente sembra difficile pensare che oggi si possa spezzare il digiuno con la diretta slalom femminile Levi! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRIMA GARA TRA I PALI STRETTI

Si avvicina l’inverno e da oggi, sabato 15 novembre 2025, si faranno più frequenti anche gli appuntamenti con la Coppa del Mondo di sci: la diretta slalom femminile Levi apre il weekend in Finlandia tutto dedicato al debutto degli specialisti fra i pali stretti, con il primo slalom oggi per le donne e domani anche per gli uomini.

A questo proposito bisogna dire che per le donne novembre sarà un mese molto intenso in slalom: dopo l’appuntamento di Levi, ci saranno anche quelli di Gurgl e Copper Mountain, fra una quindicina di giorni quindi saranno già state disputate ben tre delle dieci gare in programma in slalom in tutta la stagione di Coppa del Mondo – mentre ad esempio le velociste non avranno ancora nemmeno fatto il loro esordio.

La donna più attesa è naturalmente sempre Mikaela Shiffrin, che l’anno scorso vinse lo slalom di Levi e con 64 successi ha costruito proprio fra i pali stretti gran parte di una carriera leggendaria. Le rivali però non mancheranno, a cominciare dalla croata Zrinka Ljutic, che con tre vittorie e un rendimento sempre costante vinse la Coppa di specialità, anche grazie alle gare saltate da Shiffrin per infortunio.

Un altro nome caldo è quello della campionessa del Mondo in carica, cioè la svizzera Camille Rast, che nella scorsa stagione oltre al trionfo ai Mondiali di Saalbach vinse anche due slalom di Coppa del Mondo. Ecco allora che questo potrebbe essere il trio delle principali favorite per la vittoria nella diretta slalom femminile Levi, pur con tutte le incognite normali ad inizio stagione.

DIRETTA SLALOM FEMMINILE LEVI: ALTRE PROTAGONISTE E IL RUOLO DELL’ITALIA

Fra i nomi di spicco verso la diretta slalom femminile Levi dobbiamo citare anche l’austriaca Katharina Liensberger, seconda nella classifica della Coppa di slalom e terza ai Mondiali, anche se non era mai riuscita a trovare la vittoria. Uno dei temi stagionali nelle discipline tecniche è naturalmente anche il ruolo di Petra Vlhova, che proverà a tornare competitiva per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e che merita una citazione nel giorno della gara in Finlandia, dal momento che la slovacca in carriera ha vinto per ben sei volte lo slalom di Levi.

Infine, dobbiamo parlare anche dell’Italia: gli appassionati sanno che tra i pali stretti non abbiamo grandi ambizioni, questo purtroppo rischia di essere ancora più vero oggi, considerando che nella diretta slalom femminile Levi non potremo contare sull’infortunata Marta Rossetti e nemmeno su Martina Peterlini, che a sua volta sta lavorando per presentarsi in buona forma dopo un’operazione di pulizia al ginocchio. Il nome di punta potrebbe essere Lara Della Mea, sperando in buoni segnali anche da Giorgia Collomb, ma con il primo obiettivo di qualificarsi per la seconda manche.