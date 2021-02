Diretta slalom femminile Mondiali Cortina/ Streaming video Rai: Vlhova-Shiffrin?

DIRETTA SLALOM FEMMINILE MONDIALI CORTINA: CHI LA SPUNTERÀ?

Oggi sabato 20 febbraio con la diretta dello slalom femminile dei Mondiali di Cortina calerà il sipario sulla rassegna iridata di Cortina d’Ampezzo per quanto riguarda le donne. Siamo ormai nelle ultime battute dei Mondiali e l’attenzione è tutta per le specialiste tra i pali stretti. La stagione nello slalom femminile è stata davvero avvincente e di conseguenza bisogna indicare ben quattro nomi come principali favorite per la medaglia d’oro dei Mondiali Cortina 2021 in questo slalom, cioè naturalmente Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Katharina Liensberger e Michelle Gisin: un’americana, una slovacca, una austriaca e una svizzera, purtroppo invece sarà difficile per le azzurre inserirsi nella battaglia per il podio e per la medaglia d’oro, perché lo slalom femminile è una specialità nella quale ormai da anni facciamo fatica. Andiamo comunque adesso a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom femminile dei Mondiali di Cortina.

DIRETTA SLALOM FEMMINILE MONDIALI CORTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom femminile dei Mondiali di Cortina vedrà il via alla prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN – ma per i Mondiali di Cortina la Rai proporrà lo sci anche sui suoi canali generalisti, appuntamento dunque anche su Rai Due. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Cortina d’Ampezzo (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM FEMMINILE MONDIALI DI CORTINA: FAVORITE E AZZURRE

La diretta dello slalom femminile dei Mondiali di Cortina vivrà dunque su un duello potenzialmente stellare tra quattro grandi protagoniste. Mikaela Shiffrin è il mito tra i pali stretti, per non dilungarci troppo basterebbe dire che ha vinto le ultime quattro edizioni consecutive dello slalom femminile ai Mondiali, inoltre già in combinata è stata sua la migliore manche nella specialità, decisiva per la conquista dell’oro. Petra Vlhova tuttavia è stata la più vittoriosa quest’anno in slalom e punta dunque a spodestare la grande rivale dal trono iridato, mentre Michelle Gisin e Katharina Liensberger sono ormai giunte sostanzialmente al livello delle due più celebri rivali. La svizzera anzi ha spezzato il duopolio Shiffrin-Vlhova che nello slalom femminile durava ormai da anni, mentre l’austriaca è stata la costanza fatta persona e si farà forte anche dell’oro già vinto in parallelo, ex-aequo con la nostra Marta Bassino. A proposito di azzurre: speriamo soprattutto in Irene Curtoni, ma in slalom l’obiettivo realisticamente dovrebbe essere quello di fare bella figura…



