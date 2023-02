Diretta slalom femminile Mondiali sci 2023/ Streaming video Rai: Shiffriin favorita!

DIRETTA SLALOM FEMMINILE MONDIALI SCI 2023: GARA TUTTA DA VIVERE!

Si alza il sipario sullo slalom femminile ai Mondiali sci 2023: ricordiamo che siamo a Méribel dove vanno in scena tutte le gare delle donne in questa kermesse, alle ore 10:00 avremo il via della prima manche mentre la seconda scatterà alle ore 13:30. Cosa dire di questo appuntamento? La diretta dello slalom femminile è chiaramente uno spettacolo: magari non sarà la competizione in cui l’Italia possa aumentare il suo bottino di medaglie, ma certamente sarà interessante anche solo per vedere all’opera Mikaela Shiffrin, entrata nella leggenda nel corso di questa stagione e già vincitrice (adesso) della specialità in Coppa del Mondo.

Non solo lei però: Petra Vlhova e Wendy Holdener restano ovviamente delle rivali più che concrete, e poi naturalmente Lena Duerr va inserita nel calcolo sulle possibili medaglie (anche d’oro) avendo trionfato nell’ultimo slalom di Coppa del Mondo (a Spindleruv Mlyn), togliendo una vittoria alla stessa Shiffrin. Insomma: c’è tanta carne al fuoco, sarà davvero molto interessante scoprire come andranno le cose e tra poco lo capiremo insieme nella diretta dello slalom femminile ai Mondiali sci 2023, perché manca sempre meno all’inizio della prima manche…

DIRETTA SLALOM FEMMINILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE I MONDIALI SCI 2023

Va ricordato che la diretta tv dello slalom femminile ai Mondiali sci 2023 sarà fornita da due emittenti: la prima, che rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti, è la televisione di stato e nello specifico il suo canale Rai Due, disponibile anche in alta definizione e con la possibilità di seguire la gara anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play o installandone la relativa app.

La seconda possibilità è come sempre garantita da Eurosport: da qualche tempo questo canale è visibile soltanto attraverso il decoder di Sky (numero 210) e dunque in questo secondo caso ci sarà accesso soltanto agli abbonati della televisione satellitare. Qui la diretta streaming video sarà fornita dall’applicazione Sky Go che, come ben sappiamo, può essere attivata su PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DELLO SLALOM MONDIALI SCI 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM FEMMINILE MONDIALI SCI 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare della diretta dello slalom femminile ai Mondiali sci 2023 possiamo dire che due anni sono davvero tanti quando si tratta di questi eventi: lo diciamo perché Vlhova e Shiffrin erano salite sul podio, ma si erano dovute accontentare di argento e bronzo (rispettivamente). La medaglia d’oro con il titolo iridato era finita al collo di Katharina Liensberger, capace di mettere in fila le big a Cortina d’Ampezzo e sublimando così la stagione della consacrazione. Il problema è che poi l’austriaca è entrata in una spirale di risultati negativi, e quest’anno sta quasi faticando a entrare nelle prime 30 della prima manche.

Per contro Shiffrin e Vlhova hanno continuato a dominare, la statunitense dopo qualche stagione “transitoria” (virgolette d’obbligo per lei) è tornata quella di un tempo tanto da attentare al doppio record di Ingemar Stenmark (vittorie assolute e stagionali in Coppa del Mondo). La favorita d’obbligo non può che essere lei ma possiamo aspettarci sorprese: dopo tutto si tratta di una gara rapida in cui le insidie non mancano, vedremo quello che succederà tra poco…











