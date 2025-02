DIRETTA SLALOM FEMMINILE MONDIALI SCI 2025: TRA I PALETTI STRETTI!

Con la diretta slalom femminile arriviamo verso la conclusione dei Mondiali sci 2025, che sarà domani con la relativa gara maschile: la prima manche, sabato 15 febbraio, scatta alle ore 9:45 e bisognerà poi aspettare le 13:15 per assistere alla seconda. Lo slalom femminile è una gara sempre affascinante, figurarsi ai Mondiali: ci sono davvero tante atlete che quest’anno possono giocarsi la medaglia d’oro, noi possiamo dire che un breve assaggio lo abbiamo avuto con la combinata a squadre che ha portato gli Stati Uniti a vincere la medaglia d’oro, in quel caso naturalmente ha influito la discesa ma qualcosa lo possiamo comunque dire.

L’Italia purtroppo non parte tra le favorite nella diretta slalom femminile: certamente abbiamo avuto lo straordinario guizzo di Giorgia Collomb e Lara Della Mea che ai Mondiali sci 2025 hanno vinto l’oro nel team event, ma il parallelo rimane una competizione profondamente diversa e poi è anche giusto dire che mancavano alcune delle big. Staremo dunque a vedere cosa succederà nel corso della diretta slalom femminile, davvero il podio rimane incerto ma ora proveremo a fare un po’ di chiarezza nel tempo che ci separa dall’inizio.

DIRETTA SLALOM FEMMINILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE I MONDIALI SCI 2025

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv dello slalom femminile sarà su Rai Sport ed Eurosport come tutti i Mondiali sci 2025, per la diretta streaming video dovrete rivolgervi senza costi aggiuntivi a Rai Play oppure, in abbonamento, alle piattaforme Discovery Plus e DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SLALOM FEMMINILE SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM FEMMINILE MONDIALI SCI 2025: SHIFFRIN E LE GIOVANI LEVE

Parlando della diretta slalom femminile ai Mondiali sci 2025 bisogna ovviamente porre l’accento su Mikaela Shiffrin: la statunitense, assente in Coppa del Mondo per l’infortunio subito a Killington, è rientrata in grande stile vincendo la combinata con Breezy Johnson (determinante nel farla gareggiare) e naturalmente è la grande favorita per la medaglia d’oro nella gara individuale avendola già vinta avendola vinta per quattro volte, consecutivamente, prima della sorprendente Laurence St. Germain e di Katharina Liensberger, che potrebbe fare il bis iridato a Saalbach.

La Shiffrin, ma anche tutte le altre: quest’anno lo slalom femminile ha proposto parecchie nuove leve. Si va da Zrinka Ljutic, croata che ha vinto tre prove stagionali, a Camille Rast (due), queste due si giocano anche la coppetta di specialità ma non va dimenticate Lara Colturi, un rimpianto italiano che sta già facendo benissimo e potrebbe davvero andare a prendersi una medaglia che sarebbe storica per l’Albania. Tutto questo dovendo fare i conti con veterane come Lena Duerr e Wendy Holdener, e poi ancora Sara Hector: sarà una grande diretta slalom femminile ai Mondiali sci 2025, non vediamo davvero l’ora di assistere alla gara.