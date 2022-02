Diretta slalom femminile Olimpiadi Pechino 2022/ Streaming video Rai 2: Shiffrin vs Vlhova!

DIRETTA SLALOM FEMMINILE OLIMPIADI PECHINO 2022: CHE SPETTACOLO!

Lo slalom femminile alle Olimpiadi Pechino 2022 si disputa mercoledì 9 febbraio: ancora una volta sarà una gara che andrà in scena nella notte italiana, perché la prima manche scatterà alle ore 3:15 e la seconda sarà alle 6:45, dunque di primissimo mattino scopriremo i nomi delle atlete che andranno a medaglia. Abbiamo poche speranze con le nostre rappresentanti: Federica Brignone avrà il pettorale numero 31 e con una grande gara potrebbe comunque avvicinare il podio, poi ci saranno Lara Della Mea (numero 33) e Anita Gulli (numero 46), ma solitamente lo slalom femminile è la disciplina di sci alpino nella quale siamo meno competitivi.

Fatte dunque queste premesse, è piuttosto difficile che la Brignone ripeta lo splendido argento del gigante. Più facile che il duello sia quello tra Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, che sono le straordinarie protagoniste di questa gara alle Olimpiadi Pechino 2022 e devono riscattare il gigante, nel quale la statunitense è uscita di scena già nel corso della prima manche; naturalmente slovacca e statunitense dovranno guardarsi dalla concorrenza, perché in una gara simile le sorprese sono sempre all’ordine del giorno. Vedremo allora come andranno le cose, intanto possiamo iniziare ad anticipare i temi principali di questa diretta dello slalom femminile.

DIRETTA SLALOM FEMMINILE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA DELLE OLIMPIADI PECHINO 2022

La diretta tv dello slalom femminile alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà su Rai Due: durante la notte italiana infatti è questo canale che si occupa di trasmettere le gare dei Giochi invernali, la televisione di stato ha 100 ore di diretta e le distribuirà tra i vari eventi. Per la copertura integrale vi dovrete invece rivolgere a Discovery Plus, broadcaster ufficiale della manifestazione: in questo caso bisognerà essere abbonati, e la visione dello slalom femminile alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà in diretta streaming video. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM FEMMINILE OLIMPIADI PECHINO 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta dello slalom femminile alle Olimpiadi Pechino 2022 potrebbe portare in dote il tris di Mikaela Shiffrin: la straordinaria atleta del Colorado ha infatti vinto l’oro a Sochi e Pyeongchang, ma in questa stagione ha dovuto subire una sorta di sorpasso da parte di Petra Vlhova, che ai Giochi invernali non è mai salita sul podio ma si è presentata in Cina con il primo posto nella classifica di specialità – riferita alla Coppa del Mondo, ovviamente – e la concreta possibilità di rivincere la graduatoria generale. Dunque sarà un grande testa a testa, e in questo momento la slovacca sembra essere leggermente favorita.

L’estrazione dei pettorali ci dice che la Vlhova avrà il numero 2 e la Shiffrin il 7; attenzione poi ad Anna Swenn Larsson (3), Michelle Gisin (4) e Wendy Holdener (6) che possono puntare l’oro o comunque il podio, lo stesso si dovrebbe dire di Katharina Liensberger che quattro anni fa con l’Austria ha vinto l’argento nella gara a squadre e detiene la coppetta di slalom in Coppa del Mondo, ma in questa stagione non è mai riuscita ad avvicinare i suoi standard. Tuttavia, la gara delle Olimpiadi Pechino 2022 può rappresentare una rinascita anche per lei…



