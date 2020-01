DIRETTA SLALOM ZAGABRIA/ Video streaming Rai: i numeri di Mikaela Shiffrin

Abbiamo visto che nello slalom femminile di Zagabria la grande favorita è per forza di cose Mikaela Shiffrin, come del resto succede in ogni gara di questa specialità: già prima assoluta per vittorie nella disciplina in Coppa del Mondo, a Lienz è arrivato il successo numero 43 in slalom speciale e il numero 64 in assoluto. Adesso, guardando alla Coppa del Mondo, la Shiffrin è terza assoluta per vittorie a tre sole lunghezze da Marcel Hirscher, mentre si trova ancora a -18 da Lindsey Vonn e -22 da Ingemar Stenmark. La Shiffrin però ha la possibilità di mettere le mani su altri primati, o comunque di scalare le classifiche di rendimento: la quarta sfera di cristallo generale la porterebbe ad agganciare Lindsey Vonn e, in assoluto, anche Gustav Thoni, Pirmin Zurbriggen e Hermann Maier. Per quanto riguarda le coppe di specialità, quella dello slalom la porterebbe a -1 dal record di Stenmark e ad essere prima assoluta tra le donne staccando Vreni Schneider, mentre nella somma delle discipline gliene servirebbe un’altra per scavalcare Katja Seizinger e arrivare al terzo gradino del podio femminile al fianco di Annemarie Moser-Proll. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre, la diretta tv dello slalom femminile di Zagabria sarà trasmessa dalla televisione di stato: appuntamento in chiaro per tutti su Rai Sport e Rai Sport +, ai canali 57 e 58 del vostro telecomando e con la possibilità di seguire la gara anche in mobilità, grazie al servizio di diretta streaming video che viene garantito dal sito www.raiplay.it. E’ previsto un approfondimento prima di ciascuna manche e a cavallo delle due discese, in alternativa si potrà seguire questa gara di Coppa del Mondo di sci alpino anche su Eurosport. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PRESENTAZIONE SLALOM ZAGABRIA

Lo slalom femminile di Zagabria, prova della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, si corre nella giornata di sabato 4 gennaio: da orari ufficiali, e salvo variazioni dovute al maltempo, la prima manche scatterà alle ore 13:00 mentre avremo la seconda manche alle ore 16:15, con le prime 30 che scenderanno a ordine invertito. La tappa croata segue di una settimana quella che abbiamo vissuto a Lienz, sempre dedicata alla tecnica: la doppia vittoria di Mikaela Shiffrin ha dato alla statunitense un vantaggio ormai ampio sulla nostra Federica Brignone, che peraltro da qui alla prossima settimana rischia di staccarsi nuovamente visto che il prossimo sabato ci sarà una discesa libera. Ad ogni modo, staremo a vedere quello che succederà oggi sulla Crveni Spust nella diretta dello slalom femminile di Zagabria, e chi riuscirà a prendersi la vittoria.

DIRETTA SLALOM FEMMINILE ZAGABRIA: IL CONTESTO

Chiaramente per lo slalom femminile di Zagabria c’è una grande favorita: Mikaela Shiffrin per ora ha vinto tutte le gare stagionali nella specialità, domenica a Lienz ha regolato la grande rivale Petra Vlhova e in questo modo si è garantita i 300 punti nella classifica, con un vantaggio di 140 lunghezze sulla slovacca. Non solo: il doppio successo ha portato la statunitense a +294 su Federica Brignone nella graduatoria generale, il che significa che è davvero vicina la possibilità di mettere in bacheca la quarta sfera di cristallo consecutiva. La Shiffrin ha così dato una grande risposta a chi pensava che potesse avere la pancia piena e fosse in calo; illazioni date dal flop nel gigante di Courchevel, ma la sciatrice del Colorado ha immediatamente rimesso le cose a posto e anche sulla Crveni Spust parte con i favori del pronostico. A poterla impensierire, oltre alla Vlhova, sono le solite note: Anna Swenn Larsson per cominciare, ma poi anche Michelle Gisin che, terza sulla Schlossberg una settimana fa, sta provando a fare il definitivo salto di qualità.



