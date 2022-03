Diretta slalom Flachau/ Streaming video Rai: Moelgg saluta (CdM sci)

DIRETTA SLALOM FLACHAU: IN NOTTURNA!

La diretta dello slalom di Flachau ci terrà compagnia oggi, mercoledì 9 marzo 2022: questo appuntamento infrasettimanale sarà in notturna ed è stato inserito nel calendario della Coppa del Mondo di sci come recupero dello slalom che fu cancellato ad inizio gennaio a Zagabria. Entra dunque nel Circo Bianco la località natale di Hermann Mayer, anche se lo slalom è l’unica specialità nella quale non si cimentava il grande ex campione austriaco. I temi d’interesse saranno tanti a Flachau, a cominciare dal fatto che in palio c’è ancora una Coppa di slalom molto incerta in questa stagione.

I due slalom disputati alla fine del mese di febbraio a Garmisch hanno dato un forte strappo a causa della doppia vittoria di Henrik Kristoffersen, che ha spezzato la serie di vincitori diversi in una stagione che ha fatto saltare ogni logica e pronostico fra i pali stretti. Possiamo parlare comunque di almeno quindici atleti che ad ogni gara possono puntare alla vittoria o almeno al podio, fra loro ci sono anche i nostri Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli e magari anche Tommaso Sala, speriamo allora che gli Azzurri ci facciano divertire oggi. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire in diretta lo slalom di Flachau.

DIRETTA SLALOM FLACHAU STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Flachau avrà inizio alle ore 17.45 per quanto riguarda la prima manche, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà fissato alle ore 20.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando, disponibile anche sulla piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore per vedere la diretta dello slalom di Flachau, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Flachau (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SLALOM DI FLACHAU IN STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM FLACHAU: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta dello slalom di Flachau, naturalmente in copertina va Henrik Kristoffersen grazie al doppio successo di Garmisch, che ha spezzato la serie di vincitori diversi lanciando il campione norvegese al comando della Coppa di slalom. Kristoffersen, come tutti i suoi avversari, aveva avuto in precedenza notevoli alti e bassi, ma il weekend tedesco potrebbe essere stato il punto di svolta. La continuità è stata una chimera per tutti: oltre a Kristoffersen, possiamo citare fra i migliori il suo connazionale Lucas Braathen, il tedesco Linus Strasser, il britannico Dave Ryding e l’austriaco Manuel Feller, che non è fra i sette diversi vincitori in slalom in questa stagione ma è andato per tre volte sul podio, come solo Kristoffersen e Strasser sono riusciti a fare. Come simbolo di discontinuità prendiamo Clement Noel: il francese era stato il dominatore a dicembre, anche se a Madonna di Campiglio aveva buttato via una vittoria già in tasca; da gennaio in poi Noel non ha più azzeccato nemmeno una gara in Coppa, ma in compenso ha trovato il guizzo giusto per vincere l’oro olimpico, rendendo comunque positiva la sua stagione.

In casa Italia ancora ci manca l’acuto, ma Vinatzer, Razzoli e Sala sono fra i primi 15 della classifica. Per Alex il problema è sempre quello: riuscire a fare una gara bella dall’inizio alla fine in entrambe le manche, perché potenzialmente è tra i più forti del mondo; Giuliano è tornato sul podio a Wengen, ma poteva fare ancora meglio perché è uscito a Kitzbuehl e Schladming, due gare nelle quali avrebbe addirittura potuto vincere; Tommaso ha vissuto la stagione migliore della sua carriera, sarebbe bello coronarla con un exploit. Oggi però sarà soprattutto il giorno dell’ultimo slalom di Coppa del Mondo in carriera per il nostro veterano Manfred Moelgg, che darà l’addio al Circo Bianco a 39 anni, dopo 19 dall’esordio in Coppa del Mondo e un bilancio di tre vittorie, 20 podi, la Coppa di slalom nel 2008 quando fu anche quarto nella classifica generale, più un argento e due bronzi ai Mondiali: “Sarà una giornata speciale, dove darò ancora il massimo come sempre. Dopo tanti anni è giunto il momento, fate il tifo e ci vediamo… in fondo al traguardo”. Ci mancherà, speriamo di salutarlo con una grande gara…

