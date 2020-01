Diretta slalom Flachau/ Streaming video Rai: sarà duello Shiffrin-Vlhova?

Oggi appuntamento con la diretta dello slalom di Flachau, appuntamento infrasettimanale in campo femminile con la Coppa del Mondo di sci. Come era stato settimana scorsa per gli uomini di Madonna di Campiglio, ecco dunque il grande fascino di uno slalom sotto i riflettori anche per le ragazze, che saranno impegnate questa sera a Flachau, una delle più celebri località di turismo invernale dell’Austria. In primo piano ci sarà ancora una volta il duello fra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, nettamente le due migliori interpreti fra i pali stretti nel Circo Bianco al femminile, sperando che pure le azzurre possano ritagliarsi uno spazio da protagoniste, anche se lo slalom sicuramente è la specialità nella quale facciamo più fatica. In attesa di scoprire che cosa succederà, andiamo ora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Flachau.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI FLACHAU

La diretta dello slalom di Flachau avrà inizio con la prima manche alle ore 18.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 20.45, dunque sarà un appuntamento in notturna. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Flachau (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM FLACHAU: FAVORITE E AZZURRE

La diretta dello slalom di Flachau dunque metterà ancora una volta in copertina Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Una decina di giorni fa a Zagabria la slovacca ha impressionato tutti, vincendo con un vantaggio di ben 1”31 sul fenomeno statunitense che d’altronde aveva vinto i precedenti tre slalom stagionali a Levi, Killington e Lienz – citazione d’obbligo per la gara nel Vermont, quando fu Shiffrin a rifilare distacchi da record a tutte le rivali, con la stessa Vlhova seconda ma staccata addirittura di 2”29. Questo ci porta a ritenere ancora Shiffrin come la principale favorita, ma Vlhova ha lanciato la sfida e siamo davvero curiosi di scoprire come si evolverà la stagione in slalom. Per tutte le altre l’obiettivo massimo sembra essere il podio: finora ci sono salite una volta a testa le svizzere Wendy Holdener e Michelle Gisin, le austriache Katharina Truppe e Katharina Liensberger e la svedese Anna Swenn Larsson, tutte però relegate al ruolo di attrici non protagoniste nel duopolio Shiffrin-Vlhova. All’Italia restano le briciole: speriamo nella crescita delle giovani Martina Peterlini e Lara Della Mea per affiancare la veterana Irene Curtoni e anche Federica Brignone, quando la figlia d’arte si cimenta nello slalom, ma le posizioni da podio sono davvero distanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA