Diretta slalom Garmisch/ Streaming video Rai: bis in Germania (CdM sci)

DIRETTA SLALOM GARMISCH: SECONDO SLALOM!

La diretta dello slalom di Garmisch ci terrà compagnia anche oggi, domenica 27 febbraio 2022: infatti questo weekend in campo maschile prevede per la Coppa del Mondo di sci una doppia gara fra i pali stretti, dunque ecco ben due slalom consecutivi a Garmisch-Partenkirchen, dove dunque oggi ci sarà l’occasione per confermarsi o per cercare l’immediata rivincita rispetto agli esiti della gara di ieri. Un po’ dispiace che a Garmisch ci siano “solo” slalom, considerando che nella località tedesca ha fatto la storia soprattutto la discesa che nella scorsa stagione era stata vinta dal nostro Dominik Paris, ma stavolta in Germania andranno in scena solo gare fra i pali stretti.

Diretta/ Slalom Garmisch: vince Henrik Kristoffersen, Alex Vinatzer rimonta ed è 7°!

In ogni caso, in questa stagione l’unica certezza dello slalom maschile è che ci ha sempre regalato gare pazze: difficile trovare un filo logico, ancora di più fare pronostici, meglio guardare le gare e il divertimento è assicurato, anche perché tutto è ancora apertissimo pure per quanto riguarda la Coppa di specialità di slalom. Possiamo parlare di almeno quindici atleti che ad ogni gara possono puntare alla vittoria o almeno al podio, fra loro ci sono anche i nostri Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli, speriamo allora che gli Azzurri ci facciano divertire oggi. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire in diretta lo slalom di Garmisch.

DIRETTA/ Slalom maschile Olimpiadi 2022: oro a Clément Noel, Razzoli è ottavo

DIRETTA SLALOM GARMISCH STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Garmisch avrà inizio alle ore 9.10 per quanto riguarda la prima manche, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà fissato alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore per vedere la diretta dello slalom di Garmisch, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Garmisch (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SLALOM SCHLADMING IN STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA/ Slalom femminile Olimpiadi 2022: Petra Vlhova oro, Shiffrin ancora fuori!

DIRETTA SLALOM GARMISCH: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta dello slalom di Garmisch, naturalmente sarà favorito chi ha già fatto bene ieri, ma la stagione di slalom ci ha insegnato a non fare troppi ragionamenti. Alle Olimpiadi abbiamo rivisto Clement Noel tornare al momento giusto quello dominante di inizio stagione dopo un mese di gennaio da incubo, ma pure in quel caso va detto che Noel fece la differenza nella seconda manche con una rimonta dopo una prima manche che aveva dato verdetti diversi – d’altronde quasi mai quest’anno si è vista la continuità di rendimento persino all’interno di una singola gara.

Pechino 2022 ha incoronato a sorpresa Johannes Strolz come protagonista assoluto: colui che ad Adelboden aveva vinto a sorpresa, in Cina si è preso l’argento in slalom più addirittura due ori, anche se in combinata e nel team event. Ad aggiungere imprevedibilità alla seconda gara, c’è pure il fatto che le doppiette di slalom sono molto rare: possiamo ricordare quella della scorsa stagione a Chamonix, quando le due vittorie andarono a Clement Noel ed Henrik Kristoffersen, mentre l’unico protagonista in entrambe le gare fu Ramon Zenhäusern, capace di ottenere il secondo posto sia al sabato sia alla domenica. Infine, erano più di dieci anni che a Garmisch non si gareggiava in slalom…

© RIPRODUZIONE RISERVATA