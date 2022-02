Diretta slalom Garmisch/ Streaming video Rai: regna l’incertezza! (Coppa del Mondo)

DIRETTA SLALOM GARMISCH: SI TORNA IN COPPA DEL MONDO!

La prima manche dello slalom di Garmisch scatta alle ore 9:30 di sabato 26 febbraio: alle ore 12:30 vivremo la seconda manche, sulla Gudiberg tornano le emozioni della Coppa del Mondo 2021-2022 dopo le due settimane dedicate alle Olimpiadi invernali. Adesso si fa sul serio: mancano poche gare prima delle finali di Courchevel e, in particolare quando si parla di slalom, i punti che verranno assegnati oggi potranno essere fondamentali per la coppetta di specialità, forse meno per la classifica generale perché, oltre all’enorme vantaggio che Marco Odermatt ha sulla concorrenza (cioè 375 punti su Aleksander Aamodt Kilde), gli slalomisti sono lontanissimi dalla possibilità di portare a casa il globo.

Proprio uno slalom era stato l’ultima gara di Coppa del Mondo prima di volare a Pechino, a Schladming aveva vinto Linus Strasser e quella prova aveva contribuito a rendere ancora più ingarbugliata una situazione che è in costante evoluzione, senza un reale padrone della specialità. Non ci resta dunque che aspettare che la diretta dello slalom di Garmisch prenda il via, ma mentre le ore trascorrono possiamo sicuramente fare un rapido focus su quelli che sono i temi principali legati all’appuntamento di Coppa del Mondo, che si preannuncia davvero interessante…

DIRETTA SLALOM GARMISCH STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre la diretta tv dello slalom di Garmisch sarà fornita da due emittenti: Rai Sport (e il suo canale gemello Rai Sport +) e Eurosport, appuntamenti dunque in chiaro che forniranno anche contributi, interviste a bordo pista e approfondimenti da studio. In entrambi i casi ci sarà la possibilità di seguire la gara di Coppa del Mondo di sci alpino in diretta streaming video, ma in modi diversi: la televisione di stato mette infatti a disposizione sito e app di Rai Play, mentre avremo la piattaforma Eurosport Player cui però bisognerà essere abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM GARMISCH: RISULTATI E CONTESTO

Sicuramente la diretta dello slalom di Garmisch sarà importante anche per i nostri italiani: Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer e Tommaso Sala sono usciti delusi dalla gara delle Olimpiadi invernali, in particolare l’emiliano sapeva di avere una grande chance nei Giochi di Pechino ma non è riuscito ad andare oltre l’ottavo posto. E dire che le occasioni non mancavano: come abbiamo detto, quest’anno più che mai la situazione nello slalom è confusionaria nel senso che non esiste un reale sciatore in grado di scavare un solco come era certamente Marcel Hirscher ai tempi.

I grandi nomi stanno faticando e sono dunque emersi specialisti a sorpresa che pian piano si sono inseriti nelle prime posizioni della classifica di specialità. Anche per questo motivo la diretta dello slalom di Garmisch sarà interessante e importante: prima delle finali di Courchevel si correrà ancora qui sulla Gudiberg (naturalmente domani) e poi avremo l’appuntamento di Flachau, i punti a disposizione sono pochi ma più che sufficienti per una rivoluzione nella graduatoria…



