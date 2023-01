Diretta slalom Garmisch/ Streaming video Rai: si va in Germania, CdM sci

Oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, con la diretta dello slalom di Garmisch comincia l’anno solare per la Coppa del Mondo di sci maschile e soprattutto inizia un mese di gennaio che come sempre sarà molto intenso per gli specialisti dei “pali stretti”, che nelle prossime settimane avranno in programma una serie di gare tutte molto prestigiose, fra le più classiche del Circo Bianco. Intanto si comincia da Garmisch Partenkirchen, località mitica per lo sci anche se non molto per quanto riguarda lo slalom, questa infatti è una novità per sostituire Zagabria, che resta in calendario solamente per le donne.

Dopo le due gare di dicembre, c’è un notevole equilibrio nella classifica della Coppa di slalom, come è d’altronde ormai tradizione in una specialità che da qualche anno non ha più trovato un dominatore stabile. Il punto di riferimento è il norvegese Lucas Braathen, attuale leader della Coppa di slalom, ma sono in tanti a poter ambire alla vittoria o almeno al podio. Sperando che in questa battaglia possano inserirsi anche gli sciatori italiani, adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Garmisch.

SLALOM GARMISCH IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Garmisch vedrà il via alla prima manche alle ore 15.40, mentre la seconda manche è in programma alle ore 18.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Garmisch, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Garmisch (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA SLALOM GARMISCH: FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta dello slalom di Garmisch, come nome abbiamo fatto solamente quello del leader di specialità Lucas Braathen, vincitore in Val d’Isere e quarto a Madonna di Campiglio finora. Il segreto sarà la continuità, nessuno è riuscito a salire sul podio in entrambi gli slalom finora, l’altro vincitore è lo svizzero Daniel Yule, che ha confermato il suo straordinario feeling con il Canalone Miramonti e in precedenza era stato settimo in Francia, mentre poi abbiamo l’austriaco Manuel Feller con un secondo e un quinto posto e il norvegese Henrik Kristoffersen, detentore della Coppa di slalom, che finora ha ottenuto un secondo e un sesto posto.

Fin qui abbiamo citato i migliori del primo scorcio di stagione, ma ricordiamo che sono saliti sul podio anche lo svizzero Loic Meillard in Val d’Isere e il tedesco Linus Strasser a Madonna di Campiglio, mentre per quanto riguarda l’Italia il più costante è stato Tommaso Sala, con due discreti piazzamenti in entrambe le gare, anche il miglior piazzamento è stato il decimo posto di Tobias Kastlunger in Francia. Speriamo poi nella crescita di Giuliano Razzoli, già positivo sulla 3-Tre, ma soprattutto in Alex Vinatzer, che deve tornare ad essere il nostro nome di riferimento per la diretta dello slalom fin da oggi a Garmisch…

