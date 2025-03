DIRETTA SLALOM HAFJELL: SE LA GIOCANO IN TANTI!

Tutto ancora aperto nella diretta slalom Hafjell: è domenica 16 marzo, gli orari sono le 9:30 per la prima manche e le 12:30 per la seconda e la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile si trasferirà subito dopo nella Sun Valley, perché già il prossimo sabato è prevista la discesa che aprirà le finali. Questo naturalmente ci dice che lo slalom Hafjell è l’ultimo prima di quello in programma sulla Bald Mountain a chiudere la stagione: due gare e 200 punti a disposizione per andare a caccia della coppetta di specialità, in quella che al momento è la classifica più intrigante di tutte e comandata da un Henrik Kristoffersen che ha saputo ritrovarsi.

Diretta slalom Are/ Katharina Truppe ha vinto, splendida Marta Rossetti, Ljutic allunga! (9 marzo 2025)

Poco brillante ai Mondiali di febbraio, il veterano norvegese ha fatto doppietta a Kranjska Gora, e dunque potrebbe portare a casa quella che sarebbe la quarta coppetta di slalom in carriera, e la quinta in totale. Peccato che per la Coppa del Mondo ci sia poco da fare di fronte a un Marco Odermatt dominante e soprattutto troppo più versatile, ma anche essere il migliore di tutti tra i paletti stretti non è poi tanto male ma ora Kristoffersen si dovrà confermare, aspettando la diretta slalom Hafjell andiamo a vedere quale sia la situazione riguardo la classifica di una disciplina sempre entusiasmante.

Diretta slalom Kranjska Gora/ Henrik Kritsoffersen ha vinto, bis del norvegese sulla Podkoren! (2 marzo 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA SLALOM HAFJELL IN STREAMING VIDEO TV

Stando alle ultime informazioni tv, la diretta slalom Hafjell dovrebbe essere su Rai Sport ma solo per quanto riguarda la seconda manche; l’alternativa rimane Eurosport, con la diretta streaming video comunque garantita da Rai Play oppure, in abbonamento, DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SLALOM HAFJELL SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM HAFJELL: KRISTOFFERSEN GUIDA LA BAGARRE

Con 200 punti a disposizione, la diretta slalom Hafjell si apre con uno scenario che vede sette sciatori ancora in corsa per la coppetta; ora, naturalmente bisogna fare delle specifiche e dire ad esempio che il detentore Manuel Feller è tagliato fuori dai giochi dovendone recuperare 180, ma anche Lucas Pinheiro Braathen che la coppetta l’aveva vinta nel 2023, prima del clamoroso ritiro poi rientrato, è lontanissimo dal fare il bis visto che insegue Kristoffersen con 154 lunghezze di ritardo. Realisticamente se la giocano in quattro, oltre al leader abbiamo Clément Noel che deve recuperare 77 punti, poi Loic Meillard a -102 da Kristoffersen e Timon Haugan che di lunghezze da colmare ne ha 108.

DIRETTA SLALOM SESTRIERE/ Mikaela Shiffrin ha vinto, sono 100 in Coppa del Mondo! (23 febbraio 2025)

Anche qui, va naturalmente detto che il leader della classifica di slalom ha comunque un bel margine da gestire: nei confronti di Noel – che ha vinto quattro volte ma nelle altre prove ha fatto male – dovrebbe guadagnare un totale di 124 punti, il che significa ad esempio arrivare secondo e terzo negli ultimi due slalom sempre che il francese li vinca entrambi. Può succedere? Certamente sì, ma la classifica l’abbiamo vista e ci dice che sono in tanti a poter arrivare davanti al francese, tra questi anche nomi a sorpresa come Albert Popov, che ha indovinato la gara in notturna a Madonna di Campiglio. La diretta slalom Hafjell sarà una grande gara: tra poco scopriremo cosa succederà.