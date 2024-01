Diretta slalom Jasna/ Streaming video Rai: Shiffrin super favorita! (CdM sci, oggi 21 gennaio 2024)

DIRETTA SLALOM JASNA: ALTRO DUELLO INFUOCATO!

Siamo arrivati alla diretta dello slalom di Jasna: alle ore 9:30 di domenica 21 gennaio la Lukova-Priehyba, dopo il gigante di ieri, apre alla gara di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Petra Vlhova non ci sarà: la slovacca purtroppo si è rotta il crociato sulla pista di ieri nel corso del gigante e allora un grande augurio a lei mentre Mikaela Shiffrin, che a Flachau ha vinto la gara numero 94 in Coppa del Mondo, è adesso super favorita per la vittoria non solo nella diretta dello slalom di Jasna ma anche, ovviamente, per la classifica di specialità oltre che del globo di cristallo, pur se la nostra Federica Brignone e Lara Gut-Behrami, comunque staccate, non vogliono mollare.

La diretta dello slalom di Jasna (seconda manche alle ore 12:15) avrebbe dovuto dell’ennesimo duello tra due campionesse che in questo momento sono tremendamente superiori alle rivali; tuttavia non mancheranno altri temi di interesse e uno di questi è certamente rappresentato da Lara Colturi, che a 17 anni ha timbrato un ottimo settimo posto a Flachau ma, potremmo dire purtroppo, pur essendo italianissima ha scelto di gareggiare per l’Albania, così da seguire mamma Daniela Ceccarelli che è direttore tecnico di questa nazionale. Staremo a vedere cosa succederà sulla Lukova-Priehyba, tra poco sarà già tempo della prima sciatrice al cancelletto di partenza…

DIRETTA SLALOM JASNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Va ricordato che le gare di Coppa del Mondo di sci alpino sono appannaggio della televisione di stato, e dunque in chiaro: nello specifico, la diretta tv dello slalom di Jasna andrà in onda su Rai Sport, canale che trovate al numero 57 del vostro telecomando. L’alternativa viene fornita come sempre da Eurosport, riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 210 del decoder); per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, nel primo caso sarà garantito dal sito di Rai Play o dalla relativa app attivabile sui vostri device, nel secondo invece i clienti del satellite avranno a disposizione, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SLALOM JASNA

DIRETTA SLALOM JASNA: RISULTATI E CONTESTO

Stiamo per vivere la diretta dello slalom di Jasna, e come detto purtroppo non ci sarà Petra Vlhova: alle spalle della Shiffrin e della slovacca faticano a tenere il passo, se è vero che Lena Duerr è terza nella classifica di specialità con ben 142 punti da recuperare alla slovacca, e a sua volta ne ha addirittura 120 di vantaggio su Sara Hector che a Flachau ha comunque timbrato il primo podio in carriera in slalom, certamente un bel risultato per una sciatrice di cui si parlava parecchio bene in gioventù ma che tra un infortunio e l’altro ha purtroppo frenato la sua crescita.

Abbiamo poi sciatrici come Leona Popovic e Katharina Liensberger che ci possono provare: dell’austriaca dobbiamo sempre ricordare che tre anni fa ha vinto la coppetta di slalom ma poi ha vissuto due stagioni davvero deludenti sul piano di risultati e continuità, adesso sembra in qualche modo tornata su certi livelli anche se non ancora quelli che aveva espresso nel 2021. La batteria italiana conta soprattutto su Marta Rossetti e Lara Della Mea che però devono crescere: sarebbe sbagliato rimpiangere Lara Colturi per la sua decisione, e poi siamo solo all’inizio della sua carriera…











