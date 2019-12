Diretta slalom Killington/ Streaming video e tv, Vlhova sfida Shiffrin

La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 oggi è ancora in diretta con lo slalom di Killington, che completa il weekend del Circo Bianco femminile in questa località del Vermont. Come da tradizione, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre la Coppa del Mondo di sci affronta la trasferta in Nord America e la prima tappa oltre oceano per le donne è appunto Killington, dove sono protagoniste ancora le discipline tecniche. Ieri abbiamo cominciato con il gigante, oggi è il giorno dello slalom a Killington e fra i pali stretti è ancora più attesa l’idolo di casa Mikaela Shiffrin che ha già vinto a Levi settimana scorsa per iniziare con il piede giusto una stagione che dovrebbe vederla ancora una volta dominatrice fra i pali stretti come base dell’assalto anche alla Coppa del Mondo generale. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Killington.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI KILLINGTON

La diretta dello slalom di Killington avrà inizio con la prima manche alle ore 15.45 italiane, quando nel Vermont saranno le 9.45 del mattino considerate le sei ore di fuso orario, mentre il via alla seconda manche è in programma per le nostre ore 19.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose negli Stati Uniti (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM KILLINGTON: FAVORITE E AZZURRE

Lo ribadiamo ancora una volta: la grande favorita della diretta dello slalom di Killington è naturalmente Mikaela Shiffrin, che ha sempre vinto fra i pali stretti nel Vermont da quando questa località è entrata nel calendario di Coppa del Mondo, è la detentrice della Coppa di slalom, ha vinto la prima gara della stagione della specialità sabato scorso a Levi e detiene praticamente tutto in slalom con la dolorosa eccezione del titolo olimpico, a causa del clamoroso quarto posto nella gara a cinque cerchi a Pyeongchang. Appena otto giorni fa in Finlandia era stata come al solito Petra Vlhova l’unica rivale capace di reggere il passo di Shiffrin: la slovacca anzi era stata addirittura la più veloce nella prima manche, ma poi è uscita nella seconda, così in Coppa di slalom si ritrova già 100 punti dietro Mikaela. Sul podio erano salite la sempre piazzata svizzera Wendy Holdener e l’austriaca Katharina Truppe, ma Vlhova a parte per tutte le altre l’obiettivo massimo sembra essere il podio. Per l’Italia poi sembra impossibile anche quello, perché in campo femminile lo slalom è il nostro buco nero: partiamo da un disastro totale a Levi, dove i primi punti di Coppa per Martina Peterlini (ventiseiesima) sono stati una modestissima consolazione. Si deve fare meglio fin da oggi, anche per non scivolare più indietro negli ordini di partenza.



