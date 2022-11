Diretta slalom Killington/ Streaming video Rai: Shiffrin favorita, CdM sci

Oggi domenica 27 novembre la diretta dello slalom di Killington completa il weekend statunitense della Coppa del Mondo di sci femminile con un appuntamento fra i pali stretti che vede la padrona di casa Mikaela Shiffrin come grande favorita per più di un motivo. Per lo slalom “rosa” il mese di novembre è già molto significativo, perché appena settimana scorsa c’era stata la doppietta di gare di Levi, vinte entrambe proprio da Mikaela Shiffrin, mentre oggi si replica a un oceano e molte ore di fuso orario di distanza. Le migliori interpreti dello slalom devono essere quindi già in buona forma, perché 300 punti sono già un bottino prezioso sia per la Coppa generale sia per quella di specialità, con la statunitense che si è già posta in una chiara posizione di forza.

Naturalmente, la diretta dello slalom di Killington vedrà protagoniste attese le migliori interpreti della specialità, che potrebbero dare vita a un duello esaltante. Sappiamo invece che per l’Italia lo slalom è la specialità che ormai da molti anni ci dà meno soddisfazioni al femminile: speriamo che Anita Gulli (la migliore delle nostre a Levi) e le altre azzurre possano invertire questa tendenza. Adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Killington.

DIRETTA SLALOM KILLINGTON STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Killington vedrà la prima manche con inizio alle ore 16.15 italiane, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 19.00, cioè rispettivamente le 10.15 e le 13 locali. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Killington, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Killington (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA SLALOM KILLINGTON: FAVORITE E AZZURRE

Può sembrare banale, ma presentando la diretta dello slalom di Killington non possiamo fare altro che mettere di nuovo in copertina Mikaela Shiffrin. L’americana ha vinto le due gare di Levi, dato molto interessante se si pensa invece che un anno fa in Finlandia era stata Petra Vlhova a fare doppietta, inoltre la padrona di casa ha vinto tutte le gare disputate fra i pali stretti in Vermont da quando Killington è entrata nel calendario di Coppa del Mondo. Per Mikaela qui le vittorie in slalom sono ben quattro, striscia cominciata nel 2016 e interrotta solamente dal Covid che nel 2020 impedì le gare in tutto il Nord America. Le avversarie sono quelle che hanno fatto bene già a Levi, dalla solita Vlhova alla svedese Anna Swenn-Larsson fino alla tedesca Lena Duerr e alla svizzera Wendy Holdener, ma per tutte loro il compito a Killington si annuncia ancora più difficile del solito.

Un grande nome che deve invece già invertire la tendenza è l’austriaca Katharina Liensberger, che in Finlandia ha francamente deluso le aspettative. Problemi che l’Italia vorrebbe comunque volentieri avere nello slalom femminile, dove il bottino di Levi è stato misero, cioè due qualifiche fra le trenta di Anita Gulli, convertite poi in un piazzamento a punti solamente alla domenica, e il nulla da parte di tutte le altre. Pesa l’assenza di Martina Peterlini, la situazione è grave anche dal punto di vista strettamente numerico, se si pensa che in gara saranno solamente in tre, cioè Lara Della Mea e Marta Rossetti oltre a Gulli.

