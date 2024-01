Diretta slalom Kitzbuhel/ Streaming video tv: Jakobsen 1° a sorpresa, poi Yule e Feller! (21 gennaio 2024)

DIRETTA SLALOM KITZBUHEL: SORPRESA JAKOBSEN!

Sorpresona nella prima manche dello slalom di Kitzbuhel: davanti a tutti c’è lo svedese Kristoffer Jakobsen, 29 anni, che in Coppa del Mondo non ha mai vinto e ha raccolto due podi (un secondo e un terzo posto) non entrando mai nei primi 50 della classifica generale al termine della stagione. Oggi però Jakobsen può regalarsi una straordinaria soddisfazione: al momento è lui a comandare lo slalom di Kitzbuhel con il tempo di 50’’09. Sceso con il pettorale numero 20, lo svedese ha messo in fila i big: seconda posizione per Daniel Yule staccato di appena 5 centesimi, a 23 centesimi dal leader c’è Manuel Feller (che è primo in classifica nella specialità) e poi sono vicini, staccati di due centesimi, Linus Strasser e Clément Noel che pagano rispettivamente 40 e 42 centesimi dalla prima piazza.

Via via tutti gli altri, con distacchi già importanti; bene anche l’Italia, perché la diretta dello slalom di Kitzbuhel ci consegna un Tommaso Sala in nona posizione e Alex Vinatzer tredicesimo, mentre le delusioni sono norvegesi perchè Henrik Kristoffersen si trova a più di due secondi e mezzo da Jakobsen e Atle Lie McGrath ha addirittura inforcato, dunque oggi entrambi perderanno punti preziosi. Adesso si tratta di scoprire chi vincerà e come sarà formato il podio di questa gara: dovremo aspettare naturalmente che prenda il via la seconda manche, la speranza al momento è che Sala e Vinatzer facciano meglio rispetto all’ultima prova, quando potevano giocarsi il podio ma avevano deluso nella seconda parte della gara finendo anche parecchio indietro. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SLALOM KITZBUHEL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Va ricordato che le gare di Coppa del Mondo di sci alpino sono appannaggio della televisione di stato, e dunque in chiaro: nello specifico, la diretta tv dello slalom di Ktzbuhel andrà in onda su Rai Sport, canale che trovate al numero 57 del vostro telecomando. L’alternativa viene fornita come sempre da Eurosport, riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 210 del decoder); per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, nel primo caso sarà garantito dal sito di Rai Play o dalla relativa app attivabile sui vostri device, nel secondo invece i clienti del satellite avranno a disposizione, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SLALOM KTIZBUHEL

SLALOM KITZBUHEL: COMINCIA LA 1^ MANCHE!

Tutto pronto per la diretta dello slalom di Kitzbuhel, con la prima manche imminente. La classifica di questa specialità è l’unica che non veda al comando Marco Odermatt, che tra i paletti stretti non gareggia (e al momento non gli serve): Manuel Feller come detto guarda tutti dall’alto in basso forte di tre vittorie stagionali, i punti dell’austriaco sono 345 e l’unico slalom che quest’anno non sia riuscito a portare a casa è quello in notturna di Madonna di Campiglio, vinto da Marco Schwarz che poi purtroppo si è infortunato – la prova in Val d’Isère era invece stata cancellata.

Nella classifica di disciplina Schwarz è stato superato anche da Atle Lie McGrath, che deve recuperare ben 153 punti a Feller: il norvegese sogna di tenere la coppetta nel suo paese dopo il successo di Lucas Braathen, che sorprendentemente si è ritirato a soli 23 anni presentandosi a Soelden, la gara inaugurale, solo per dare l’annuncio dell’addio alle corse. Adesso noi possiamo finalmente metterci comodi e stare a vedere quello che ci racconterà la pista, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta dello slalom di Kitzbuhel, con la sua prima manche, prende davvero il via! (agg. di Claudio Franceschini)

SLALOM KITZBUHEL: GRANDE INCERTEZZA!

È previsto per le ore 10:30 di domenica 21 gennaio l’inizio dello slalom di Kitzbuhel, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile: naturalmente si parla di prima manche, la seconda andrà invece in scena alle ore 13:30. Possiamo dire che ci sia grande incertezza sulla Ganslern: la località è la stessa dei due giorni precedenti, ma naturalmente le due discese sono andate in scena sulla Streif. Manuel Feller ha vinto l’ultimo slalom in stagione, quello di Wengen, rimontando dalla terza posizione dopo la prima manche: è lui il favorito e bisogna ricordare che un protagonista come Marco Schwarz è out per infortunio.

Tuttavia come detto la concorrenza non manca, perché sicuramente l’austriaco ha mostrato qualcosa in più nel corso della stagione ma gli avversari da battere ci sono, a cominciare da Atle Lie McGrath che ha mostrato grandi progressi nelle prime gare di Coppa del Mondo. Staremo allora a vedere cosa succederà nel corso della diretta dello slalom di Kitzbuhel, aspettando che si gareggi possiamo fare qualche rapido approfondimento sulla situazione con la quale si entra nella gara sulla Ganslern.

DIRETTA SLALOM KITZBUHEL: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta dello slalom di Kitzbuhel possiamo dire che le speranze possono riguardare anche l’Italia: a Wengen Tommaso Sala e Alex Vinatzer avevano completato un’ottima prima manche e si erano piazzati entrambi a ridosso del podio, ma nella seconda manche hanno sciato davvero male e sono precipitati in classifica. Ecco: sia Sala che Vinatzer devono ripartire dalla prima parte di quella gara di inizio gennaio, perché davvero ci sono le possibilità di salire sul podio ma bisogna ovviamente trovare la giusta continuità tra le due manche, perché nessuno regala alcunchè.

Intanto Feller minaccia di prendere il largo nella classifica di specialità: l’austriaco ha vinto tre slalom in stagione, centrando il successo a Gurgl e poi ripetendosi ad Adelboden, e dunque non può non essere considerato il favorito per un’affermazione oggi e per portare a casa la coppetta, anche se al termine della stagione di Coppa del Mondo manca ancora parecchio e dunque sono tante le cose che potrebbero accadere. Intanto vedremo come la concorrenza proverà a mettere i bastoni tra le ruote di Feller, e soprattutto se ci riuscirà…











