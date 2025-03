DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA: TANTI PRETENDENTI ALLA VITTORIA!

Ancora una volta, presentando la diretta slalom Kranjska Gora dobbiamo osservare che tra i pali stretti sono in tanti a poter puntare alla vittoria: oggi domenica 2 marzo 2025 staremo a vedere chi avrà la meglio sulla storica pista Podkoren, uno degli appuntamenti più classici della Coppa del Mondo di sci, anche se in slalom non si gareggia qui da tre anni.

Per capirci: i primi cinque nella Coppa di slalom sono racchiusi in appena 105 punti dopo ben nove gare e l’elenco dei pretendenti non finisce di certo qui, se si pensa che nel corso dell’anno (Mondiali compresi) sono stati addirittura in 13 a salire almeno una volta sul podio.

In copertina potremmo mettere Clement Noel, perché il francese ha già vinto per ben quattro volte in stagione e in più vinse l’ultimo precedente della diretta slalom Kranjska Gora, però sappiamo pure che Noel è più discontinuo di altri e ciò gli è costato carissimo anche ai Mondiali, dove è uscito nella seconda manche dopo avere chiuso al comando la prima.

Il campione del Mondo è quindi lo svizzero Loic Meillard, che in stagione non aveva ancora vinto ma vanta due secondi e altrettanti terzi posti; il leader della Coppa di slalom è invece Henrik Kristoffersen, in particolare grazie a una vittoria, un secondo e due terzi posti. Però è proprio l’incertezza l’ingrediente più gustoso: chi avrà la meglio nella diretta slalom Kranjska Gora?

SLALOM KRANJSKA GORA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Con la prima manche alle ore 9.30 e la seconda alle ore 12.30, l’appuntamento sarà su Rai Sport ed Eurosport per la diretta slalom Kranjska Gora in tv, con i relativi servizi a garantire invece la diretta streaming video.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY SLALOM KRANJSKA GORA

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA: LE SPERANZE ITALIANE

Anche se in maniera minore rispetto al settore femminile, anche per gli uomini possiamo dire che sia lo slalom il punto più critico per l’Italia, quindi speriamo in qualche squarcio azzurro nella diretta slalom Kranjska Gora.

Certo, in campo maschile c’è stato almeno il secondo posto di Alex Vinatzer a Kitzbuhel, che però purtroppo è stato un acuto isolato in una stagione francamente abbastanza anonima per l’altoatesino, pur se ravvivata dall’acuto sulla Ganslern e naturalmente anche dal contributo dato all’oro nel team event ai Mondiali di Saalbach.

Per il resto c’è poco e avvicinandoci al finale di stagione dobbiamo sperare in particolare che Tobias Kastlunger e Stefano Gross raccolgano i punti che possano permettere loro di partecipare anche allo slalom delle Finali alla fine del mese a Sun Valley.

Al momento sarebbero in verità entrambi esclusi, per cui servirebbe una scossa per chiudere finalmente con il sorriso in casa Italia la diretta slalom Kranjska Gora, a pochissimi chilometri dal confine con Tarvisio, dove in questi giorni sono in corso i Mondiali juniores.