Diretta slalom Kranjska Gora/ Streaming video Rai: Shiffrin favorita (CdM sci, oggi 7 gennaio 2024)

Oggi domenica 7 gennaio 2024 sarà la diretta dello slalom di Kranjska Gora a tenerci compagnia dalla celebre località della Slovenia con la Coppa del Mondo di sci femminile. Ne approfittiamo per ricordare che a Kranjska Gora sono state scritte tante pagine di storia per il Circo Bianco perché la pista Podkoren è una delle più belle del mondo; da qualche anno ci gareggiano anche le donne in sostituzione di Maribor e allora oggi spazio alle emozioni tra i pali stretti, anche se questa per l’Italia è decisamente la specialità più avara di gioie al femminile.

Sperando allora almeno in qualche buon piazzamento da parte delle slalomiste italiane, è chiaro che l’attesa sia soprattutto per il grande duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, che in realtà settimana scorsa a Lienz è terminato con il dominio totale da parte della mitica campionessa statunitense, che ha ulteriormente aggiornato i propri record. Staremo dunque a vedere se Shiffrin saprà dominare anche a Kranjska Gora oppure se la slovacca saprà reagire, forte delle certezze dimostrate nei precedenti slalom stagionali, quando spesso aveva fatto meglio proprio Vlhova. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire senza ulteriori indugi tutte le informazioni che potranno essere utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Kranjska Gora.

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Kranjska Gora vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport (che è il canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Kranjska Gora, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kranjska Gora (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI KRANJSKA GORA SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA: FAVORITE E AZZURRE

Verso la diretta dello slalom di Kranjska Gora, dobbiamo allora mettere in evidenza come principali favorite appunto Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Al comando della classifica di specialità c’è la fenomenale statunitense, che naturalmente con il dominio di Lenz ha allungato. Prima il duello era più equilibrato e Shiffrin era già in testa soprattutto grazie al secondo slalom di Levi, nel quale Vlhova uscì mentre era nettamente al comando nella seconda manche e quindi ad un passo dalla doppietta di vittorie dopo il successo ottenuto già il giorno precedente, quando Shiffrin fu “solo” quarta. Poi non c’è più stato spazio per altre: a Killington prima Shiffrin davanti a Vlhova, a Courchevel invece il contrario e con distacchi pesantissimi sul resto del mondo.

Sicuramente in questo “resto del mondo” pesa l’assenza dell’infortunata Wendy Holdener, quindi la migliore potrebbe essere la tedesca Lena Duerr, che ha già ottenuto due secondi e un terzo posto, con l’unica delusione a Courchevel, dove è uscita già nella prima manche. Quanto alle Azzurre, sono tre i nomi su cui coltivare almeno qualche dignitosa ambizione: avevamo avuto qualche segnale positivo nelle prime tre gare, con Martina Peterlini e Lara Della Mea a punti per due volte a testa e soprattutto l’acuto del quinto posto di Marta Rossetti a Killington, risultato che ci mancava da tempo fra i pali stretti; a Courchevel però siamo rimasti completamente a secco, mentre a Lienz abbiamo avuto solo il 21° posto di Della Mea, quindi speriamo che oggi arrivino segnali più positivi: anche per questo siamo curiosi di seguire la diretta dello slalom di Kranjska Gora…

