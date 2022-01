Diretta slalom Kranjska Gora/ Streaming video Rai: solito duello? CdM sci

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA: AZZURRE IN DIFFICOLTÀ…

La diretta dello slalom di Kranjska Gora oggi, domenica 9 gennaio 2022, completerà il weekend del Circo Bianco della Coppa del Mondo di sci femminile in Slovenia, ospitato invece che a Maribor nella località che in genere è quella dedicata alle gare maschili ma che, essendo più in alta montagna, fornisce più garanzie rispetto a Maribor, dove le cancellazioni purtroppo sono frequenti. Poco male, perché la pista di Kranjska Gora è più bella e promette di regalarci grandi emozioni, anche se difficilmente saranno tinte d’azzurro.

Sappiamo infatti che lo slalom femminile è purtroppo una sorta di “buco nero” per la Nazionale italiana, così forte nelle altre specialità. Fra i pali stretti ci accontenteremmo di qualche discreto piazzamento, mentre per la vittoria dovrebbe andare in scena il classico duello tra Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, che pure a Zagabria hanno inflitto ritardi pesanti a tutto il resto della compagnia. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire in diretta lo slalom di Kranjska Gora.

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Kranjska Gora avrà inizio alle ore 9.30 per quanto riguarda la prima manche, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà fissato alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Slovenia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA: FAVORITE E AZZURRE

Verso la diretta dello slalom di Kranjska Gora, è inevitabile parlare di Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, le due regine della specialità che salvo imprevisti (come il Covid che ha recentemente colpito l’americana) lasciano il resto del mondo a lottare al massimo per il terzo posto, mentre le prime due posizioni sono assicurate per la slovacca e la statunitense. Vlhova è in vantaggio nella Coppa di slalom anche grazie al 100-0 di Lienz, dove Shiffrin fu assente appunto a causa del Covid, ma va detto che Petra ha vinto ben quattro volte su cinque fra i pali stretti finora, dunque per la sua grande rivale c’è da inseguire, con l’unica vittoria stagionale per la Shiffrin finora in slalom che è giunta sulle nevi amiche di Killington a fine novembre.

Dopo c’è il vuoto, la terza forza potrebbe essere l’austriaca Katharina Liensberger, ma pure lei ha avuto il Covid e più in generale non sembra sugli stessi livelli della scorsa eccellente stagione, quando era davvero al livello di Vlhova e Shiffrin. Sempre molto solida anche la svizzera Wendy Holdener, ma parliamo comunque della lotta per il terzo posto, salvo colpi di scena. Scenari che in ogni caso sono purtroppo lontani per l’Italia, obiettivamente speriamo che qualcuna delle nostre vada almeno in zona punti, anche perché la migliore in slalom era Martina Peterlini, la cui stagione tuttavia è già finita a causa di un grave infortunio.

