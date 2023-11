DIRETTA/ Slalom Levi video streaming Rai: via alla prima manche! (CdM sci, oggi 11 novembre 2023)

DIRETTA SLALOM LEVI: SI COMINCIA!

Tutto pronto per vivere la diretta dello slalom di Levi, con la sua prima manche: la Coppa del Mondo femminile di sci alpino riparte nel segno di Mikaela Shiffrin, che l’anno scorso si era presa due vittorie sulla Levi Black inaugurando al meglio la stagione, visto che non si era gareggiato a Zermatt Cervinia, dove erano in programma due discese, e a Lech Zurs nel parallelo. La Shiffrin al sabato aveva battuto Anna Swenn Larsson e Petra Vlhova, la domenica aveva messo alle spalle Wendy Holdener e ancora la slovacca; questo della seconda gara era poi stato l’ordine d’arrivo nella classifica finale di slalom, che la Shiffrin aveva dominato con 945 punti e 290 lunghezze di vantaggio sulla svizzera Holdener.

Diretta/ Slalom Soldeu: Zenhausern ha vinto, coppetta a Braathen! Splendido Vinatzer

Al quarto posto si era posizionata Lena Duerr, che aveva preceduto la Larsson; le protagoniste della nuova stagione potrebbero essere ancora queste ma, come detto, sarebbe interessante se qualche nuova leva riuscisse a competere concretamente con le big e magari addirittura detronizzare la Shiffrin; lo scopriremo nel corso della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, per il momento non possiamo fare altro che metterci comodi e lasciare che a parlare sia il tracciato della Levi Black, per la prima manche è tutto pronto e dunque la diretta dello slalom di Levi sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Slalom Soldeu: Petra Vlhova ha vinto, Popovic e Shiffrin sul podio!

DIRETTA SLALOM LEVI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv dello slalom di Levi sarà affidata come sempre alla televisione di stato: questa volta il canale di riferimento sarà Rai Sport, in ogni caso comunque un appuntamento in chiaro per tutti mentre l’alternativa sarà rappresentata da Eurosport, presente al numero 210 del decoder satellitare. Per quanto riguarda la diretta streaming video, la gara di Coppa del Mondo di sci alpino potrà essere seguita anche sul sito di Rai Play, o sulla relativa app, oppure sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI LEVI SU RAIPLAY

Diretta/ Slalom Are: Mikaela Shiffrin ha vinto, è storia con il successo numero 87!

TUTTI DIETRO LA SHIFFRIN!

Secondo appuntamento con la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile: alle ore 10:00 di sabato 11 novembre scatta infatti la prima manche dello slalom di Levi, che avrà la sua seconda manche alle ore 13:00. A differenza degli uomini, il cui gigante di Soelden è stato cancellato in corso d’opera, la gara inaugurale femminile si è conclusa: ha vinto Lara Gut-Behrami con Federica Brignone che ha centrato un ottimo secondo posto, dunque al momento la classifica generale vede al comando la svizzera ma, chiaramente, dopo una sola gara non si possono certo tracciare bilanci.

Anche perché lo slalom di Levi potrebbe essere il regno di Mikaela Shiffrin, che l’anno scorso in Finlandia aveva raccolto una doppietta (a proposito, anche in questa stagione gli slalom in questo weekend sono due): la statunitense, solo sesta due settimane fa, va immediatamente a caccia di riscatto ed è comunque lei il punto di riferimento, certamente non solo tra i paletti stretti. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta dello slalom di Levi, proviamo adesso a fare qualche ulteriore valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla gara.

DIRETTA SLALOM LEVI: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque la diretta dello slalom di Levi potrebbe consegnarci il grande riscatto di Mikaela Shiffrin: la statunitense oggi è una straordinaria performer in tutte le discipline e non a caso ha vinto cinque Coppe del Mondo (le ultime due sono consecutive e si va a caccia del tris), ma va sempre ricordato che all’inizio della carriera era fenomenale soprattutto nello slalom che di fatto era l’unica gara nella quale riuscisse a vincere – dominare – ed è da questa specialità che la Shiffrin ha poi costruito il suo impero, sapendosi evolvere in una all around difficilissima da battere.

Le avversarie certamente non mancano: chi deve salire di colpi è Petra Vlhova, che una coppetta di slalom alla statunitense l’ha tolta ma che l’anno scorso ha leggermente deluso le attese, chiudendo al terzo posto della speciale classifica e di quella generale. Wendy Holdener e Lena Duerr possono sicuramente dire la loro, ma poi sarà interessante scoprire se ci sarà qualche nuova leva in grado di inserirsi nel discorso. Il tempo naturalmente ci dirà tutto, a cominciare però dall’imminente diretta dello slalom di Levi…











© RIPRODUZIONE RISERVATA