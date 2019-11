Diretta Slalom Levi/ Streaming video Rai: esordio tra i pali lapponi (Sci maschile)

Riflettori puntati oggi, domenica 24 novembre 2019 sulla diretta dello Slalom speciale maschile a Levi, in Finlandia. Dopo quindi la buona partenza a Solden, ecco che il circo bianco entra nel vivo della stagione 2019-2020 della Coppa del mondo di sci con la ben nota pista finlandese sopra il Circolo Polare Artico da cui oramai diverso tempo si parte per la disciplina tra i pali stretti. A breve poi si farà sul serio con la trasferta in Canada e Stati Uniti, ma prima di fare i bagagli per il Nord America, ecco che gli specialisti della prova tecnica sono pronti a partire dal piede giusto dal cancelletto della Levi Black, iconica pista, dove verranno messi in palio anche i primi punti per la coppetta dello slalom maschile quest’anno. Difficilissimo oggi fare un pronostico per questa prova di esordio nella Coppa del Mondo di sci: il campione in carica Marcel Hirscher si è ritirato a fine stagione scorsa e lascia dunque vacante il posto quest’oggi. Chi dunque sarà il vero protagonista della diretta per lo slalom di Levi?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI LEVI

La diretta dello slalom di Levi per quanto riguarda la prima manche avrà inizio alle ore 10.15 italiane (con la Finlandia abbiamo un’ora di fuso orario, a Levi saranno le 11.15), mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.15 italiane. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Finlandia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM LEVI: FAVORITI E AZZURRI

Come detto prima, senza Marcel Hirscher, è lotta aperta per il primo gradino del podio nella diretta dello slalom maschile di Levi, oggi, quale seconda prova della Coppa del mondo di sci 2020. La lista dei favoriti infatti in questo avvio di stagione è lunghissima e pure potrebbero non mancare le grandi sorprese, trattandosi poi solo della prima gara della disciplina dei pali stretti in stagione ( e cui magari qualche big ancora non arriva al top della condizione). Pure però in vista della prima manche non possiamo non riservare qualche parola per il veterano Andre Myrehr, campione olimpico della specialità a Pyeongchang 2018, come pure per il francese Clement Noel e il rossocrociato Yule, che l’anno scorso è salito cinque volte sul podio per lo slalom speciale. Tra i big non mancano ovviamente il norvegese Kristoffersen, ma pure vogliamo tenere d’occhio il giovane svizzero Zenhausern e il francese Pinturault, che ha già scaldato i motori salendo sul primo gradino del poi nel gigante a Solden solo a fine ottobre. Per gli azzurri i riflettori sono certo su Alex Vinatzer, Manfred Moelgg e Giuliano Razzoli, oltre che Stefano Gross, che faranno di tutto per emergere, pur in una disciplina che negli ultimi anni non ci ha regalato troppe soddisfazioni.



