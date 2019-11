Diretta slalom Levi/ Streaming video Rai: il debutto fra i pali stretti

La stagione dello sci alpino riparte oggi, sabato 23 novembre: in diretta lo slalom femminile di Levi, in Finlandia, sarà il secondo atto della nuova stagione della Coppa del Mondo 2019-2020 dopo il tradizionale gigante di fine ottobre a Solden. Oggi saranno di nuovo protagoniste le specialiste delle gare tecniche, ma fra i pali stretti, per un weekend che sarà completato domani dallo slalom degli uomini. Il Circo Bianco fa tappa dunque nell’estremo Nord dell’Europa, dal momento che Levi sorge addirittura oltre il Circolo Polare Artico, prima di affrontare la trasferta nordamericana. Intanto si parla di slalom e dunque ricomincia la sfida fra Mikaela Shiffrin e il resto del mondo, che insegue colei che da anni in slalom domina la scena in modo quasi ‘dittatoriale’ con tantissime vittorie – compresa quella dell’anno scorso appunto a Levi – e rare sconfitte: vediamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire in diretta lo slalom di Levi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI LEVI

La diretta dello slalom di Levi per quanto riguarda la prima manche avrà inizio alle ore 10.15 italiane (con la Finlandia abbiamo un’ora di fuso orario, a Levi saranno le 11.15), mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.15 italiane. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Finlandia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM LEVI: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta dello slalom di Levi, abbiamo naturalmente accennato già a Mikaela Shiffrin, che fin dal 2013 è la dominatrice assoluta dello slalom. Nella scorsa stagione fra i pali stretti l’americana ha dominato come suo solito, conquistando la Coppa di specialità di slalom e anche la medaglia d’oro ai Mondiali di Are. Comincia adesso una nuova stagione ma la donna da battere è naturalmente sempre Mikaela: basterebbe dire che nella scorsa Coppa del Mondo l’americana ha vinto otto slalom più due paralleli e la gara iridata in Svezia, le Coppe di specialità sono sei nelle ultime sette stagioni giusto perché nel 2015-2016 Shiffrin saltò metà stagione a causa di un infortunio, altrimenti il filotto sarebbe stato completo. Tra le principali rivali non ci sarà più la campionessa olimpica svedese Frida Hansdotter, che si è ritirata al termine della scorsa stagione, di conseguenza in primo piano ci saranno naturalmente la svizzera Wendy Holdener e soprattutto la slovacca Petra Vlhova. Per quanto riguarda le azzurre, sappiamo che lo slalom negli ultimi anni è stato il tasto dolente per la squadra femminile: per di più Chiara Costazza si è ritirata, le speranze azzurre saranno dunque affidate soprattutto a Irene Curtoni e all’emergente Lara Della Mea, che già nella scorsa stagione ci ha regalato dei buoni risultati. Il ricambio generazionale è comunque evidente, perché la squadra azzurra è davvero giovane: al cancelletto di partenza a Levi ci saranno anche Anita Gulli, Roberta Midali, Martina Peterlini e Marta Rossetti, che completano la squadra italiana per lo slalom femminile di oggi.



