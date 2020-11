Diretta Slalom Levi/ Streaming video Rai: si torna sulla Levi Black (22 novembre)

DIRETTA SLALOM LEVI: OGGI SECONDA TAPPA

Siamo in diretta con lo slalom femminile di Levi, anche oggi, domenica 22 novembre 2020 per la Coppa del mondo di sci. Dopo dunque la bellissima gara tra i pali stretti occorsa solo ieri mattina sull’iconica pista della Levi Black, ecco che di nuovo le beniamine della coppa di cristallo ci faranno emozionare sulle nevi della Finlandia, per questo doppio appuntamento dedicato alla specialità più tecnica. Come abbiamo accennato ieri, la doppia gara non deve sorprenderci: la FIS nella riorganizzazione della stagione iridata per questo 2020-21 ha infatti previsto alcuni doppi appuntamenti per snellire il calendario e facilitare gli spostamenti degli atleti in giro per l’Europa e non solo, in questo momento storico così particolare, segnato dalla pandemia da coronavirus. Se pure la pista e le protagoniste chiamate in causa saranno le stesse, pure siamo sicuri che la diretta dello slalom di Levi per la Coppa del mondo di sci femminile di questa mattina ci regalerà intense emozioni.

DIRETTA SLALOM DI LEVI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom femminile di Levi vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.15, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Finlandia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM LEVI: CHI OGGI FARA’ DOPPIETTA?

Alla vigilia della diretta dello slalom di Levi, per la Coppa del mondo di sci femminile, secondo appuntamento di fila sulla Levi Black, certo non possiamo prescindere da quanto occorso solo ieri sulla neve finlandese. Pure volendo segnare una lista di favorite nette ecco che non possiamo non prescindere ancora una volta da Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, certo due regine tra i pali stretti e protagoniste attesissime anche in questa domenica. Pure speriamo che possano coprirsi di gloria anche le azzurre: certo lo slalom è disciplina in cui lo squadrone nazionale negli ultimi anni sta facendo veramente fatica ad emergere. Oggi saranno in campo alcune big polivalenti come Marta Bassino e Federica Brignone, ma se andiamo tra le specialiste ecco che speriamo di vedere una grande prova di Lara Della Mea e Martina Peterlini. Staremo a vedere che succederà in pista oggi!



