Diretta Slalom Levi/ Streaming video Rai: torna Mikaela Shiffrin! (21 novembre)

DIRETTA SLALOM LEVI: TAPPA SULLA LEVI BLACK

La Coppa del mondo di sci torna sotto ai riflettori e oggi, sabato 21 novembre 2020 vivremo la prima diretta di slalom speciale di Levi, prova che vedrà protagoniste sulla notissima Levi Black solo le donne questo fine settimana. Nella riprogrammazione del calendario iridato da parte della Fis, in ossequio alle nuove norme anticovid e alfine di semplificare il più possibile gli spostamenti degli atleti, ecco dunque la prima novità: a Levi questo weekend non saranno in programma la prova maschile e femminile tra i pali stretti come è usanza da diversi anni, ma sulla neve finlandese arriveranno solo le ragazze, che pure domani vivranno una seconda gara, sempre di slalom. Dopo dunque l’esordio in Coppa del mondo di Soelden dello scorso 17 ottobre per la prova di Gigante, ecco che sarà ancora appuntamento tecnico (anzi doppio) per le donne: chissà chi oggi potrebbe già mettersi in luce.

DIRETTA SLALOM DI LEVI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom femminile di Levi vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.15, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Finlandia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM LEVI FEMMINILE: LE PROTAGONISTE PIU’ ATTESE

Trattandosi del primo slalom della Coppa del mondo di sci femminile 2021 e che pure a Levi sarà questo fine settimana un doppio appuntamento tra i pali stretti, non ci pare così facile fissare un netto pronostico per il podio, in questo sabato 21 novembre. Pure possiamo sicuramente segnare alcune protagoniste particolarmente attese oggi sulla candida neve della Levi Black. Una di queste è naturalmente Mikaela Shiffrin, che torna in pista dopo ben 300 giorni di assenza: la statunitense, che nella precedente stagione è stata colpita dalla morte del padre, amatissimo, si è dunque ripresa anche dall’ultimo acciacco alla schiena e pare più che mai pronto a tornare in pista a Levi e dunque a riprendersi il posto che merita. Saremo allora impaziente di assistere al sicuro duello che si accenderà tra la campionissima del Colorado e Petra Vlhova, vincitrice della coppetta du specialità nel 2019 e certo rivale temibilissima tra i pali stretti della Levi Black. Saranno poi riflettori puntati anche sull’austriaca Liensberg e la svizzera Holdener, senza scordare Katharina Truppe, arrivata al podio solo un anno fa proprio qui nello slalom di Levi. Tra le azzurre che sono state convocate per la diretta dello Slalom di Levi ecco le polivalenti Marta Bassino e Federica Brignone, come pure Irene Curtoni e Francesca Marsaglia, da cui ci attendiamo moltissimo in questo doppio appuntamento finlandese.



