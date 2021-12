Diretta Slalom Lienz/ Streaming video Rai: occhi puntati su Petra Vlhova! Cdm sci

DIRETTA SLALOM LIENZ: SIAMO ANCORA SULLA SCHLOSSBERG!

Siamo ancora sulla Schlossberg anche oggi, giovedi 29 dicembre 2021, quando si accenderà la diretta dello slalom di Leinz per la Coppa del mondo di sci femminile. Dopo dunque le gran scintille occorse ieri sulla pista austriaca per il gigante, ecco che le nostre beniamine del circo bianco faranno di ritorno al cancelletto per la gara tra i pali stretti, la numero 16 della stagione di coppa del mondo e pure la quarta per la disciplina tecnica.

Sono ormai passate diverse settimana dall’ultimo slalom occorso a Killington ancora a novembre e dopo così tanto tempo siamo davvero impazienti di dare spazio di nuovo alla prova più tecnica della Coppa del mondo: chi dunque tornerà a trionfare tra i pali stretti? Al solito il colpo di scena è dietro l’angolo e anche sulla Schlossberg non possiamo dare nulla per certo: anche perchè una star tra i pali stretti come Mikaela Shiffrin è stata costretta a dare forfait solo pochi giorni fa perchè positiva al covid. Senza la sciatrice americana è facile immaginare un dominio di Petra Vlhova, che ha eccelso negli slalom di inizio stagione, ma come occorso già ieri (con il successo di Worley), non saranno poche le rivali della slovacca.

DIRETTA SLALOM LIENZ IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

Segnaliamo agli appassionati che la diretta dello Slalom di Lienz vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in terra austriaca (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM LIENZ, COPPA DEL MONDO SCI FEMMINILE: FAVORITE E AZZURRE

Alla vigilia della diretta dello slalom di Lienz, quarta gara delle nove previste tra i pali stretti per questa stagione della coppa del mondo di sci femminile, non facciamo certo fatica a individuare delle possibili protagoniste sulle curve della Schlossberg. Come abbiamo già accennato prima quando si parla di slalom non possiamo infatti non mettere in evidenza il nome di Petra Vlhova, che davvero ha dominato questa prima parte della stagione del circo bianco tra i pali stretti assieme a Mikaela Shiffrin, grande assente oggi sulla neve austriaca. A oggi la slovacca ha realizzato una magnifica doppietta a Levi, mettendosi allora alle spalle un’eccezionale Shiffrin, che pure ha ottenuto poi vendetta sulla neve di casa a Killington solo lo scorso 28 novembre. Ben poche pure hanno provato a tenere il passo delle prime due: a podio nella stagione in corso hanno però ben figurato la tedesca Lena Duerr e la rossocrociata Wendy Holdener: dovrebbe mancare anche oggi la padrona di casa Katharina Liensberger, che pure solo pochi giorni fa è stata trovata positiva al coronavirus.

E l’Italia? Purtroppo negli ultimo anni lo squadrone azzurro fatica a brillare nelle prove più tecniche, e pure oggi non avremo al cancelletto la nostra atleta di riferimento da che è uscita di scena Irene Curtoni, ovvero Martina Peterlini. L’azzurra ha infatti riportato ancora a inizio del mese di dicembre la rottura dei legamenti del ginocchio destro, dopo una caduta occorsa nella seconda manche della gara in Valle Aurina di Coppa Europa. Senza la 24 enne (la cui stagione è già terminata), sarà a dir poco difficile per l’Italia emergere: Rossetti, Viviani, Gulli, Mathieu e Della Mea proveranno comunque a dare il massimo.

