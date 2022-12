Diretta slalom Madonna di Campiglio/ Streaming video Rai: gara in notturna! (CdM sci)

DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO: SULLA 3-TRE!

Un nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino: giovedì 22 dicembre sarà il momento dello slalom di Madonna di Campiglio, una gara in notturna visto che la prima manche prenderà il via alle ore 17:45 mentre per la seconda bisognerà aspettare le ore 20:45. È del resto una tradizione del circo bianco: sotto Natale abbiamo sempre una gara con le luci artificiali, l’anno scorso si era corso sempre il 22 dicembre (che naturalmente era un mercoledì) e dunque si replica nel 2022 con lo slalom maschile, pronto a regalarci emozioni.

Al netto dell’atmosfera suggestiva, per il momento le indicazioni non sono troppe: in stagione si è disputata una sola gara tra i paletti stretti, quella in Val d’Isère vinta da Lucas Braathen, troppo poco per dire davvero chi sia in vantaggio per vincere la coppetta di specialità. Di certo i norvegesi vanno forte nella disciplina, dunque nella diretta dello slalom di Madonna di Campiglio attenzione a Henrik Kristoffersen che del resto è il detentore del titolo, poi scopriremo anche come cambierà la classifica di Coppa del Mondo generale ma ora facciamo una rapida analisi del contesto.

DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv dello slalom di Madonna di Campiglio sarà come sempre in chiaro, con due opzioni: la prima è quella della televisione di stato e precisamente su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando, la seconda invece riguarda Eurosport che è al numero 341.

In entrambi i casi sarà disponibile il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e potrete attivare visitando il sito di Rai Play (o scaricandone la relativa app) oppure attivando l’applicazione Sky Go sempre utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO: RISULTATI E CONTESTO

Lo slalom di Madonna di Campiglio si corre sulla 3-Tre, pista storica che accoglie i grandi protagonisti del circo bianco. Per il momento la classifica di Coppa del Mondo parla chiaro: Marco Odermatt ha ottenuto due podi nell’ultima tappa in Alta Badia, con una grande rimonta nel primo gigante che lo ha portato in terza posizione (era nono dopo la prima manche) e poi dominando il secondo gigante, quello del lunedì. Henrik Kristoffersen ha portato a casa 160 punti che gli hanno permesso se non altro di avvicinarsi al terzo posto nella graduatoria.

Tuttavia è innegabile che in questo momento la sfera di cristallo sia una questione tra Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde. Il problema del norvegese è che Odermatt non conosce soste, in Alta Badia ha guadagnato altri 160 punti e adesso si trova al comando con la bellezza di 271 lunghezze; questa sera nella diretta dello slalom di Madonna di Campiglio ci sarà margine perché gli avversari si facciano sotto, vedremo allora cosa succederà perché tra poco sarà già il momento di dare la parola alla prima manche di questa entusiasmante gara…











