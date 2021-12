Diretta slalom Madonna di Campiglio/ Streaming video Rai: grande gara in notturna!

DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO: GARA IN NOTTURNA!

Lo slalom di Madonna di Campiglio, gara valida per la Coppa del Mondo 2022 di sci alpino, sarà un grande spettacolo: sulla 3-Tre si gareggia infatti in notturna, perché la prima manche avrà inizio alle ore 17:45 mentre la seconda scatterà alle ore 20:45. Appuntamento ormai tradizionale per la Coppa del Mondo, le gare con l’oscurità portano sempre un grande fascino come siamo abituati a vedere, ma sarà chiaramente molto importante scoprire come andranno le cose in termini di vittoria e piazzamenti, anche perché al momento abbiamo pochi riferimenti.

In stagione infatti si è disputato un solo slalom speciale, quello in Val d’Isère: siamo dunque ancora all’inizio della corsa verso la coppetta di specialità, ma chiaramente gli atleti che saranno impegnati oggi sperano di fare punti anche per quanto riguarda la sfera di cristallo e dunque avanzare nella classifica generale. Vedremo quello che succederà nella diretta dello slalom di Madonna di Campiglio, per ora noi proviamo a tracciare alcuni dei temi principali che anticiperanno questo grande appuntamento di Coppa del Mondo.

DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv dello slalom di Madonna di Campiglio è affidata innanzitutto a Rai Sport e Rai Sport + e dunque, in questo caso, si tratta di una visione in chiaro per tutti ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando. L’appuntamento tuttavia raddoppia con Eurosport, altra emittente che segue costantemente le gare di Coppa del Mondo di sci alpino: anche qui comunque non ci saranno problemi di abbonamento e pay per view.

Naturalmente, chi non potesse mettersi davanti a un televisore potrà avere le immagini di questa gara con il consueto servizio di diretta streaming video: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e, senza costi aggiuntivi, visitare il sito www.raiplay.it – selezionando il canale di riferimento –oppure installare l’applicazione Rai Play sui propri dispositivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO: RISULTATI E CONTESTO

Come detto, lo slalom di Madonna di Campiglio rappresenta soltanto la seconda gara in questa disciplina: in Val d’Isère la vittoria è andata a Clément Noel che ha preceduto Kristoffer Jakobsen e Filip Zubcic, ma naturalmente una sola prova è troppo poco per dire che siano necessariamente loro i grandi favoriti. Di sicuro bisogna fare attenzione alla classifica generale: qui è scintillante Marco Odermatt, che sta dimostrando una versatilità sempre determinante, e che infatti comanda le operazioni con un vantaggio di 228 punti su Matthias Mayer, mentre il terzo della graduatoria è Aleksander Aamodt Kilde che accusa già un ritardo di 304 punti dal leader.

Anche in questo caso bisogna ovviamente dire che si tratta di risultati parziali, e che appunto il fatto di aver corso un solo slalom speciale incide; per esempio, uno come Alexis Pinturault deve ancora esprimere tutto il suo talento ed è ancora in corsa per fare il bis in Coppa del Mondo. intanto però, qui vedremo come andranno le cose perché tra poco la diretta dello slalom di Madonna di Campiglio prenderà il via…



