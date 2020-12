Diretta slalom Madonna di Campiglio/ Streaming video Rai: la mitica 3-Tre

La diretta dello slalom di Madonna di Campiglio completa oggi, martedì 22 dicembre, una cinquina di gare italiane consecutive per la Coppa del Mondo di sci maschile, che come da tradizione prima di Natale ci propone le grandi classiche italiane del Circo Bianco. Un anno fa a dire il vero lo slalom di Madonna di Campiglio era andato in scena a gennaio, stavolta riecco la 3-Tre nella sua collocazione più tradizionale, sul Canalone Miramonti si farà dunque il bis dello slalom che era già andato ieri in scena sulla Gran Risa in Alta Badia, con un Alex Vinatzer in grande spolvero che ci fa ben sperare. Insomma, ieri mattina vi presentavamo la prima gara stagionale fra i pali stretti e oggi eccoci immediatamente al bis, con in più il fascino assoluto della gara di Madonna di Campiglio, che è uno degli slalom più ambiti e più affascinanti anche dal punto di vista tecnico, che non può quindi mancare nel palmares dei migliori slalomisti. Siamo quasi a Natale, c’è anche il fascino della gara in notturna: le condizioni per un grande spettacolo dunque ci sono tutte, andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Madonna di Campiglio.

DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Madonna di Campiglio vedrà il via alla prima manche alle ore 17.45, mentre la seconda manche è in programma alle ore 20.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Madonna di Campiglio (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO: LA STORIA SULLA 3-TRE

La diretta dello slalom di Madonna di Campiglio è uno dei cardini della storia dello sci. Basterebbe dire che già nella prima edizione della Coppa del Mondo (nel 1967) si disputò uno slalom sul Canalone Miramonti, vinto dal francese Guy Perillat. Saltuariamente si è gareggiato anche in altre specialità, ma senza ombra di dubbio Madonna di Campiglio vuol dire slalom. Possiamo ricordare i tanti successi azzurri sulla 3-Tre negli anni Settanta con Gustav Thoeni, il cugino Roland Thoeni, Piero Gros e Fausto Radici, quest’ultimo in una tripletta nel 1976 davanti a Gros e Thoeni. Poi ci fu l’era di Ingemar Stenmark, che sulla 3-Tre ha vinto ben cinque volte; nel 1986 vinse Ivano Edalini e fu un annuncio dell’epoca di Alberto Tomba, che a Madonna di Campiglio vinse tre volte nel 1987, 1988 e 1995 e altre quattro volte è arrivato secondo. In epoca più recente ricordiamo la vittoria nel 2005 e altri due secondi posti di Giorgio Rocca ma anche tanti anni di assenza a causa della volontà della Fis di uniformare e accorpare sempre più le gare. Alla lunga però si è capito che di Madonna di Campiglio non si può fare a meno e negli ultimi anni questo slalom è tornato ad essere una presenza praticamente fissa, con le vittorie di Marcel Hirscher nel 2012, Felix Neureuther nel 2014 dopo che nel 2013 per l’ultima volta la località trentina fu assente dal calendario, per due volte consecutive Henrik Kristoffersen nel 2015 e nel 2016, di nuovo Hirscher nel 2017 ed infine per ben due volte lo svizzero Daniel Yule, che dunque ha un feeling notevole con lo slalom di Madonna di Campiglio. L’anno scorso vinse davanti a Kristoffersen e al francese Clement Noel: cosa succederà stasera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA