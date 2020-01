Diretta/ Slalom Madonna di Campiglio streaming video Rai: trionfa Yule!

SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO: TRIONFA YULE!

E’ stato lo svizzero Daniel Yule a trionfare nello slalom di Madonna di Campiglio, è un bis per lo sciatore elvetico che trionfa per la seconda volta di fila su questa pista. Yule ha fatto registrare il miglior tempo con 15 centesimi di vantaggio su Kristoffersen piazzatosi dunque al secondo posto e con 25 centesimi su Noel! A completare la classifica quarto Foss-Solevaag, 5° Pinturault, poi Nef, Hadalin e Ryding. Tra gli azzurri questi i piazzamenti: 9° Moelgg, 13° Vinatzer, 16° Maurberger, 24° Tonetti, 26° Razzoli, 27° Gross. Nella classifica di Coppa del Mondo di sci Pinturault prende il comando con 475 punti, superando di un solo punto norvegese Kilde, mentre Kristoffersen è secondo dopo questo secondo posto a Madonna di Campiglio con 471 punti, seguito da Paris, quarto a 454. (agg. di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO

La diretta dello slalom di Madonna di Campiglio per quanto riguarda la prima manche avrà inizio alle ore 17.45, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 20.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose sulla 3 Tre (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

SIMONET IN TESTA

Iniziata la seconda manche dello slalom a Madonna di Campiglio con lo svizzero Simonet subito al comando. Scendono i primi italiani con Tonetti poco convincente, a 67 centesimi da Simonet, ancora peggio Simonetti che si stacca a oltre un secondo dal miglior tempo. Grange si piazza secondo a 35 centesimi da Simonet, mentre il promettente Marchant non va oltre il quinto posto. Lo sciatore elvetico sembra aver sfruttato al meglio il pettorale numero uno e la neve più fresca, vedremo se la discesa prenderà il giusto sviluppo per mettere in crisi la sua leadership. (agg. di Fabio Belli)

2^ MANCHE AL VIA!

Siamo pronti a vivere la seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio: la prova della Coppa del Mondo di sci alpino non ha regalato particolari sorprese se non appunto per la nona posizione dello svizzero Tanguy Nef che, sceso con il pettorale numero 34, si è preso la nona posizione e ora proverà a confermare la Top 10. Ha fatto molto bene anche Johannes Strolz: pettorale numero 42, l’austriaco è in quattordicesima piazza e dunque parteciperà da protagonista alla seconda manche. Vedremo all’opera ben sei italiani, con Alex Vinatzer che scalando una posizione entrerebbe nei primi dieci; in generale dunque la nostra nazionale di slalom non ha fatto malissimo anche se siamo lontani dalle migliori posizioni. Salvo stravolgimenti la vittoria se la giocheranno Daniel Yule, Henrik Kristoffersen (che può allungare anche nella classifica generale di Coppa del Mondo) e Andre Myrher, ma a 42 centesimi dal primo posto c’è Alexander Khoroshilov che dunque potrebbe fare il colpo. Ora però torniamo a concentrarci sulla pista, perché finalmente la seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO: YULE AL COMANDO DOPO LA 1^ MANCHE

La prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio è agli archivi, senza particolari sorprese: comanda Daniel Yule che sarà dunque l’uomo da battere per la vittoria finale, distacco che possiamo considerare minimo sul leader della specialità Henrik Kristoffersen ma il norvegese dovrà comunque recuperare 19 centesimi, mentre sono 40 quelli che separano Andre Myhrer dall’attuale primo della gara. Nei primi dieci si sono comunque inseriti due outsider: consideriamo tale Alexander Khoroshilov solo perché sceso con il pettorale numero 25 anche se il suo quarto posto conferma la pericolosità del russo che adesso si gioca il podio, sicuramente più incredibile la nona posizione di Tanguy Nef che è sceso come trentaquattresimo. Male gli italiani: Alex Vinatzer è il migliore ma si è piazzato solo undicesimo, abbiamo poi Manfred Moelgg sedicesimo e Giuliano Razzoli che si è preso la diciottesima piazza, Simon Mauberger è ventunesimo ed è scivolato addirittura venticinquesimo uno Stefano Gross in palese difficoltà, mentre Riccardo Tonetti è appena alle sue spalle. Li rivedremo nella seconda manche, ma per loro non sarà affatto semplice fare risultato… (agg. di Claudio Franceschini)

YULE AL COMANDO, VINATZER E’ 9°

E’ in corso di svolgimento la prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio ma, salvo sorprese, le prime posizioni dovrebbero essere già definite: si corre adesso per entrare nei 30 che parteciperanno alla seconda manche, che si dovrebbe chiudere con lo svizzero Daniel Yule. E’ lui che al momento comanda la gara, con il tempo di 47’’56: vantaggio di 19 centesimi su Henrik Kristoffersen che indossa il pettorale di leader della specialità, mentre a completare il podio virtuale troviamo per il momento Andre Myhrer con un ritardo di 40 centesimi dalla vetta. Nella parte alta della classifica la gara è comunque equilibrata; è in ritardo invece la pattuglia italiana che al momento piazza un buon Alex Vinatzer in nona posizione, poi troviamo Manfred Moelgg e Stefano Gross che sono dodicesimo e tredicesimo. Adesso però vedremo quello che succederà nel proseguimento della gara, che potrebbe ancora regalare emozioni e sorprese. (agg. di Claudio Franceschini)

COMINCIA LA 1^ MANCHE!

Si accende la diretta dello slalom di Madonna di Campiglio per la prima manche e solo tra pochi istanti si presenterà al cancelletto della 3 Tre il primo atleta iscritto: nella trepidante attesa però è ben anche considerare un poco di storia di questa iconica pista. Da sempre una delle più spettacolari del circo bianco, la 3 Tre è stata inserita nel calendario della coppa fin dalla sua stagione inaugurale nel 1967 e negli anni ha visto disputarsi gare di tutte le discipline. Non ci sorprende dunque di ammirare un ricchissimo albo d’oro anche per lo slalom maschile della Coppa del mondo a Madonna di Campiglio, inaugurato proprio nel 1967 (con la vittoria di Perillat). Esaminando i dati vediamo che difficilmente tale appuntamento è stato mancato e pure notiamo il nome di parecchi italiani sul podio, dal podio tutto azzurro del ’77 (Radici, Gros, Thoni) fino al doppio successo di Tomba nel 1988 e 1989 (a cui si aggiungono altri 4 podi appena successivi). Da segnalare sempre per l’orgoglio azzurro il doppio secondo posto di Giorgio Rocca nel 2002 e nel 2004, ultimo italiano a vincere sulla 3 Tre. Ma ora è tempo di dare la parola alla pista, si comincia!

ORARIO E PRESENTAZIONE

La Coppa del mondo di sci maschile torna sotto i riflettori proprio oggi, mercoledi 8 gennaio 2020, con la diretta dello slalom di Madonna di Campiglio. Dopo quindi la prova croata di Zagabria dove sono occorsi parecchie colpi di scena, ecco che è sempre la disciplina tra i pali stretti a entusiasmare il pubblico del circo bianco e oggi lo scenario perfetto sarà quello della 3 Tre, pista tra le più emozionati e spettacolari dell’intero calendario della Coppa del mondo di sci. Siamo quindi ben impazienti di dare oggi la parola alla neve per un evento che sarà reso ancor più scintillante dalla decisione da parte della Fis di correre oltre il tramonto: anche perché ci appare ben complicato oggi fissare un pronostico univoco sul possibile podio di questo Slalom di Madonna di Campiglio. Di fatto siamo solo alla quarta gara di questo genere nel calendario della stagione 2020 e finora abbiamo applaudito a parecchi nomi diversi che si sono messi in luce tra i pali stretti. non scordiamo poi che oggi verranno messi in palio punti decisivi per le classifiche della Coppa del mondo e vi troviamo oggi al cancelletto della 3Tre almeno due, come Pinturault e Kristoffersen, particolarmente affamati.

DIRETTA SLALOM MADONNA DI CAMPIGLIO: AZZURRI E FAVORITI

Come riferito prima, ci risulta un poco difficile immaginare un pronostico netto per il podio della diretta dello slalom di Madonna di Campiglio di questa sera, specie dopo i grandi colpi di scena a cui abbiamo assistito solo pochi giorni nella prova di Zagabria. Ripercorrendo poi le prime gare tra i pali stretti della stagione corrente della Coppa del mondo di sci maschile ecco che allora dobbiamo pure ricordare già le precedenti vittorie di Kristoffersen e Pinturault, i quali però sono apparsi in difficoltà sulla neve croata solo nell’ultima gara. Ecco che però sia il norvegese che il francese (che puntano alla coppa generale pure) di certo oggi daranno il tutto per tutto per far propri più punti possibili. Primi rivali saranno poi certo Clement Noel e Daniel Yule (vincitore in carica sulla 3 Tre), ma pure lo svedese Myhrer che ha ben fatto a La Face de Bellevarde e il rossocrociato Ramon Zenhausern. Teniamo però d’occhio anche gli italiani, che dopo un avvio non tra i migliori di stagione. pure si stanno prendendo con la forza un ruolo da protagonista. Non possiamo allora non segnalare l’ottima prova della squadrona azzurra a Zagabria, culminata nel terzo posto e primo podio in carriera in Coppa di Alex Vinatzer. Prima si è pure fatto ben vedere Gross in Val d’Isere e certo vi è anche Manfred Moelgg pronto a stupire oggi sulla 3 Tre.

