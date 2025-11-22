Diretta slalom maschile Gurgl streaming video Rai: orario e risultato live delle due manche per la Coppa del Mondo di sci alpino.

DIRETTA SLALOM MASCHILE GURGL: ATLE LIE MCGRATH LEADER!

Il norvegese Atle Lie McGrath è al comando dopo la prima manche della diretta slalom maschile Gurgl, che ci ha regalato grandi emozioni sulla pista Kirchenkar, che ha consentito buone prestazioni anche con pettorali alti. McGrath non è stato il migliore in alcun parziale, ma è stato molto costante e così il suo tempo di 52”12 è risultato essere il migliore, con un margine di vantaggio di 17/100 su una strana coppia formata da due outsider, cioè lo svizzero Tanguy Nef e soprattutto il finlandese Eduard Hallberg, che con il pettorale 24 si è confermato dopo Levi ancora su ottimi livelli.

Fra gli altri big il migliore è stato Timon Haugan, quarto a 39/100, mentre ad esempio Lucas Pinheiro Braathen è stato eccellente sul muro ma ha subito davvero troppo nel primo e nell’ultimo intermedio, chiudendo a 73/100 da McGrath, alle spalle anche di un Alex Vinatzer finalmente positivo, decimo a 66/100 e convincente soprattutto nel finale. Segnali di crescita anche da Tommaso Sala, che ricordiamo aveva saltato per infortunio tutta la scorsa stagione: 1”47 di ritardo per lui, ma con i distacchi molto risicati potrebbe non bastare per rivederlo dalle ore 13.30 nella seconda manche della diretta slalom maschile Gurgl! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SLALOM GURGL DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

Due canali per la diretta slalom maschile Gurgl in tv, ma sempre in chiaro: la prima manche sarà su Rai Due mentre la seconda su Rai Sport, in ogni caso appuntamento anche su Eurosport e diretta streaming video disponibile grazie a Rai Play. DIRETTA SLALOM MASCHILE GURGL SU RAIPLAY

SI PARTE CON LA 1^ MANCHE!

La prima manche della diretta slalom maschile Gurgl è dietro l’angolo, la Kirchenkar è una pista del tutto nuova che ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo soltanto nel novembre 2023, precisamente il giorno 18, dunque sono appena due gli slalom disputati qui con due vincitori diversi. Due anni fa la vittoria aveva sorriso a Manuel Feller, in un podio tutto austriaco completato da Marco Schwarz (che avrebbe vinto la coppetta di specialità) e Michael Matt, mentre nella stagione seguente successo per Clément Noel davanti a Kristoffer Jacobsen e Atle Lie McGrath.

A completamento delle informazioni possiamo dire che per il francese si era trattato della seconda vittoria consecutiva dopo quella di Levi, mentre il 23 novembre dello scorso anno Mikaela Shiffrin aveva vinto l’unico slalom femminile disputato a Gurgl con successo davanti a Lara Colturi e Camille Rast. Adesso è davvero il momento di metterci comodi, lasciar parlare la pista della Kirchenkar e scoprire se per Lucas Pinheiro Braathen arriverà il bis tra i paletti stretti come era stato per Noel lo scorso anno, la prima manche della diretta slalom maschile Gurgl sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SI FA IL BIS!

Bis tra i paletti stretti con la diretta slalom maschile Gurgl, la gara che sulla Kirchenkar è la terza per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino appunto dedicata agli uomini. Per il momento si procede con una gara a weekend, e questo vale anche per le donne; la scorsa settimana abbiamo avuto lo slalom a Levi.

È ancora troppo presto per definire uno scenario che ci sia utile per dire chi vincerà la Coppa del Mondo o anche solo la coppetta di specialità, intanto però possiamo basarci sui risultati che sono già storia e dunque dire che in testa troviamo, con un successo per parte, il solito fenomenale Marco Odermatt e Lucas Pinheiro Braathen.

Il brasiliano ha scritto la storia domenica scorsa: è stato il primo sudamericano a imporsi in una disciplina di sci alpino, naturalmente lui di successi ne aveva già colti (compresa una coppetta) ma li aveva messi a segno sotto la bandiera norvegese, ricorderete infatti il ritiro e il ritorno dopo un solo anno con la nazionalità della madre.

Adesso ci approcciamo alla diretta slalom maschile Gurgl nella speranza che le emozioni siano sempre le stesse, contando anche di ritrovare il miglior Alex Vinatzer e magari anche la conferma per Tobias Kastlunger, che a Levi è stato autore di una bella rimonta nella seconda manche anche se ha chiuso fuori dai dieci.

DIRETTA SLALOM MASCHILE GURGL: I BIG PER IL RISCATTO

Ci avviciniamo alla diretta slalom Gurgl dicendo anche che a Levi abbiamo vissuto il ritorno al podio di uno sciatore finlandese, e bisogna fare molta attenzione a Eduard Hallberg che ha 22 anni e promette davvero bene, uno sciatore emergente che ha certamente tutto per ripetere la prestazione di casa e provare a mettere i bastoni tra le ruote ai big, che tra l’altro sono partiti tutt’altro che bene. Infatti né Henrik Kristoffersen, vincitore dell’ultima coppetta di slalom, né tantomeno i vari Loic Meillard, Linus Strasser e Atle Lie McGrath hanno impressionato; si sono salvati Clément Noel, secondo, e Timon Haugan quinto.

Quest’ultimo però ha perso due posizioni rispetto alla prima manche mancando il podio; ripetiamo però che una sola gara è davvero troppo poco per pensare di poter tracciare un quadro definitivo, quello che possiamo fare è seguire insieme la diretta slalom maschile Gurgl e verificare poi se qualche risultato anche sorprendente avrà conferma anche sulla Kirchenkar o se invece i grandi nomi torneranno a ruggire, ricordiamo la prima manche alle ore 10:30 con la seconda invece in programma alle ore 13:30.