Diretta slalom maschile Levi streaming video Rai: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci, oggi domenica 16 novembre 2025

DIRETTA SLALOM MASCHILE LEVI: PINHEIRO BRAATHEN IN TESTA

I migliori sono scesi, quindi nella diretta slalom maschile Levi salvo sorprese possiamo parlare di una situazione abbastanza definita per quanto riguarda la prima manche. Al comando troviamo Lucas Pinheiro Braathen, che ha fatto il vuoto: l’ex norvegese, oggi brasiliano grazie alla nazionalità della madre, ha percorso la pista finlandese in 54’’13 rifilando 41 centesimi a Clément Noel e 49 a Timon Haugan, questi tre sciatori dunque si giocano al momento il podio anche perché gli altri sono decisamente staccati, a cominciare da Linus Strasser che paga 85 centesimi e Atle Lie McGrath a 96 centesimi dalla vetta.

Tutti gli altri sono sopra il secondo, compreso Henrik Kristoffersen che ha deluso con 1’’23 di ritardo e un’attuale ottava posizione che non fa ben sperare in vista della seconda manche; l’Italia tra le altre cose non può gioire nel corso della diretta slalom maschile Levi, perché Alex Vinatzer ha inforcato quando aveva già commesso errori nel corso della seconda tranche e Tommaso Sala ha chiuso addirittura in ventiquattresima posizione, sono ancora tempi grami per gli azzurri tra i paletti stretti ma ora continuiamo a seguire la gara dello slalom maschile Levi. (agg. di Claudio Franceschini)

SLALOM MASCHILE LEVI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come ieri per le donne, la prima manche prenderà il via alle ore 10.00, seguita alle ore 13.00 dalla seconda manche, la diretta slalom maschile Levi in tv sarà visibile in chiaro su Rai Due e Rai Sport o tramite abbonamento su Eurosport, con Rai Play o Discovery + per la diretta streaming video.

DIRETTA SLALOM MASCHILE LEVI RAIPLAY

SLALOM MASCHILE LEVI: VIA ALLA PRIMA MANCHE

Mentre i migliori stanno per prendere il via nella prima manche per la diretta slalom maschile Levi, dobbiamo osservare che per gli uomini si è tornati a gareggiare solamente l’anno scorso in Finlandia, dopo qualche anno di assenza. La vittoria andò a Clement Noel davanti a Henrik Kristoffersen e Lie Meillard, possiamo definirlo un podio di lusso considerando che il francese fu poi lo slalomista con più vittorie stagionali (quattro), il norvegese si prese la Coppa di specialità e lo svizzero l’oro ai Mondiali.

In precedenza non si gareggiava a Levi dal 2019, quando la vittoria andò a Kristoffersen, bis del successo che il norvegese aveva colto sulla pista Levi Black già nel 2014. I precedenti maschili sono solamente dodici, per l’Italia i migliori risultati finora sono due terzi posti, cioè quello di Giorgio Rocca il 12 novembre 2006 nella prima volta di Levi (vinse Benjamin Raich) e quello di Manfred Moelgg il 13 novembre 2016, in occasione della seconda delle tre vittorie finlandesi di Marcel Hirscher. Adesso però diamo il via alla diretta slalom maschile Levi! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SLALOM MASCHILE LEVI: PALI STRETTI ANCHE PER GLI UOMINI

La diretta slalom maschile Levi completerà oggi, domenica 16 novembre 2025, un weekend nel quale la Coppa del Mondo di sci: condivide ancora sede e specialità fra donne e uomini. La pista Levi Black mette in palio una renna (siamo infatti in Lapponia) ma soprattutto i primi 100 punti per il vincitore, che inizierà con il piede giusto la stagione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Tra la Finlandia e Gurgl potremo già capire quali potrebbero essere i rapporti di forza fra i pali stretti nella nuova stagione, si riparte con due nomi in primo piano, a cominciare da quello del norvegese Henrik Kristoffersen, che a marzo scorso ha vinto per la quarta volta in carriera la Coppa di specialità dello slalom speciale.

L’altro nome in copertina è quello dello svizzero Loic Meillard, che dopo una lunga serie di piazzamenti ha finalmente colto la vittoria al momento giusto, conquistando infatti la medaglia d’oro dello slalom ai Mondiali di Saalbach, una soddisfazione davvero speciale perché incredibilmente la Svizzera non vinceva da 75 anni l’oro iridato maschile in slalom.

Sono d’altronde tanti i protagonisti attesi nella diretta slalom maschile Levi: ad esempio non si può sottovalutare il nome del francese Clement Noel per almeno due motivi. Il transalpino infatti vinse l’anno scorso in Finlandia ed è il campione olimpico in carica, per cui a febbraio metterà in palio il proprio titolo a cinque cerchi sulla Stelvio di Bormio.

DIRETTA SLALOM MASCHILE LEVI: QUALI PROSPETTIVE PER L’ITALIA?

Sappiamo che c’è quasi sempre incertezza in slalom in campo maschile, i possibili protagonisti sono quindi tanti, a maggior ragione verso la prima gara stagionale, per la quale ci mancano quindi riferimenti recenti attendibili. Naturalmente per la diretta slalom maschile Levi, oltre ai nomi già menzionati, dovremo tenere in grande considerazione anche altri protagonisti. Ad esempio lo squadrone norvegese può puntare anche su Timon Haugan e Atle Lie McGrath, senza dimenticare l’ormai brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, mentre per l’Austria sarà da tenere d’occhio soprattutto il tentativo di Marco Schwarz di tornare al vertice dopo il secondo posto in gigante a Soelden.

Per l’Italia nella diretta slalom maschile Levi saranno due i nomi di spicco, cioè Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Per l’altoatesino c’è stato il buon inizio in gigante, in slalom Vinatzer l’anno scorso piazzò l’acuto del secondo posto a Kitzbuhel isolato però in una stagione molto complicata e allora sarebbe prezioso sotto ogni punto di vista cercare di iniziare meglio. Siamo poi molto felici di ritrovare Sala dopo l’infortunio che lo ha escluso dalle gare praticamente per tutta la scorsa stagione, ma ovviamente è difficile dire quale potrà essere il suo livello di competitività alla prima uscita stagionale.