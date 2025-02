DIRETTA SLALOM MASCHILE MONDIALI SCI 2025: DUELLO TRA SUPERPOTENZE!

Una grande attesa ci accompagna verso la diretta slalom maschile, che è anche la gara conclusiva ai Mondiali sci 2025: con la prima manche che scatta alle ore 9:45 (la seconda alle 13:15), scopriremo l’ultima medaglia d’oro e gli ultimi atleti che saliranno sul podio nella kermesse di Saalbach, in quella che possiamo considerare la prova regina dello sci alpino. Sarà anche, almeno sulla carta, una sfida tra due superpotenze: da una parte la Svizzera che ha monopolizzato il podio della combinata maschile (naturalmente con l’aiuto dei discesisti), dall’altra la Norvegia che un tris lo ha ottenuto quest’anno in Coppa del Mondo e, almeno generalmente, sembra avere qualcosa in più. Avremo outsider che sapranno inserirsi in questa lotta?

Naturalmente sì, almeno sulla carta: Clément Noel che ha vinto tre slalom in questa stagione di Coppa del Mondo, magari Albert Popov che aveva trionfato nella notte di Madonna di Campiglio, forse qualche italiano perché davvero nulla è precluso nella diretta slalom maschile, e anche i nostri portacolori meritano rispetto se è vero, tra le altre cose, che Alex Vinatzer e Filippo Della Vite hanno vinto la medaglia d’oro nel team event. Insomma: comunque la si giri questa gara promette spettacolo, e noi siamo pronti a viverla dall’inizio alla fine.

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE SEGUIRE LO SLALOM MASCHILE

Rai Due e Eurosport (in abbonamento) per la diretta tv, Rai Play e le piattaforme DAZN e Discovery Plus per la diretta streaming video dello slalom maschile ai Mondiali sci 2025.

DIRETTA SLALOM MASCHILE MONDIALI SCI 2025: GRANDE ATTESA

Prepariamoci allora alla diretta slalom maschile, con la quale cala il sipario sui Mondiali sci 2025: l’attesa è spasmodica e non c’è nemmeno il bisogno di dirlo, abbiamo citato gli italiani e per Vinatzer gli eventi a squadre sono stati croce e delizia, perché nel team event è stato lui a centrare la vittoria decisiva con cui la nostra nazionale ha superato la Svizzera al fotofinish.

Ma nella combinata ha inforcato, togliendo all’Italia (e a Dominik Paris in primo luogo) la possibilità di salire sul podio. Questo succede nelle gare di sci alpino: tanti rimpianti, qualche rammarico ma si guarda immediatamente al giorno successivo.

Giusto anche dire comunque che nella diretta slalom maschile sono altri i reali favoriti: la Norvegia giura vendetta perché forse i Mondiali sci 2025 avrebbero potuto portare in dote qualcosa in più.

Sono sicuramente loro a tirare le fila dello slalom avendo idealmente preso il posto di quell’Austria che soleva dominare ma che, con Marcel Hirscher ritiratosi, non è più riuscita a proporre alternative costanti se non in Manuel Feller, che ha vinto l’ultima coppetta di specialità e forse sulle nevi di casa potrebbe davvero dire la sua. Lo scopriremo davvero tra poco: accomodiamoci perché ci siamo quasi…