DIRETTA SLALOM SCHLADMING/ Video streaming Rai: c’è una storia leggendaria! (CdM sci, oggi 24 gennaio 2024)

DIRETTA SLALOM SCHLADMING: L’ALBO D’ORO

In vista della diretta dello slalom di Schladming, facciamo un tuffo nel passato di questa gara valida per la Coppa del Mondo di sci. Non è una classica molto antica, visto che fa parte in pianta stabile del calendario di Coppa dal 1997 dopo alcune apparizioni sporadiche, ma ben presto è diventato uno degli slalom più ambiti sia dal punto di vista tecnico sia per la passione del pubblico. Da ricordare subito le due vittorie di Alberto Tomba nelle prime due edizioni del 1997 e 1998, un segno profondo nel finale della carriera del grande campione italiano.

Diretta slalom Kitzbuhel/ Linus Strasser ha vinto, beffato Jakobsen! Sala è buon nono (21 gennaio 2024)

Tante soddisfazioni per i padroni di casa austriaci, in particolare grazie alle quattro vittorie di Benjamin Raich, seguito dalle tre affermazioni di Marcel Hirscher senza dimenticare le doppiette di Mario Matt e Reinfried Herbst. A quota due vittorie anche il finlandese Kalle Palander, ma meglio di loro ha fatto Henrik Kristoffersen, come Raich a quota quattro successi conquistati dal norvegese nel 2014, 2016, 2017 ed infine nel 2020. Hirscher oltre alle tre vittorie in Coppa vanta pure il successo in slalom ai Mondiali del 2013 ospitati proprio a Schladming, mentre negli ultimi tre anni hanno trionfato l’austriaco Marco Schwarz, il tedesco Linus Strasser e il francese Clement Noel, infine per gli slalomisti italiani ancora in attività possiamo ricordare i due secondi posti di Stefano Gross nel 2012 e nel 2015. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SLALOM JASNA/ Mikaela Shiffrin ha vinto, sono 95! Ljutic seconda a sorpresa (21 gennaio 2024)

DIRETTA SLALOM SCHLADMING IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Schladming vedrà il via alla prima manche alle ore 17.45, mentre la seconda manche è in programma alle ore 20.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando in chiaro) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Schladming, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Schladming (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA SLALOM FLACHAU/ Streaming video Rai: seconda manche, domina Shiffrin! (CdM sci, 16 gennaio 2024)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLO SLALOM DI SCHLADMING

UNA SUPER CLASSICA!

Con la diretta dello slalom di Schladming si completerà oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, una doppietta di gare di grande fascino sulla pista Planai, che tra i pali stretti è una delle classiche più ambite della Coppa del Mondo di sci, una gara in notturna che dall’anno scorso si accompagna anche a un gigante. A Schladming però è sicuramente ancora più affascinante lo slalom in notturna, che trasloca dal martedì al mercoledì appunto a causa dell’introduzione anche del gigante, dando un po’ di respiro in più agli slalomisti puri, che arrivano dall’altra grande classica austriaca, cioè naturalmente lo slalom disputato domenica a Kitzbuhel.

Sicuramente il punto di riferimento in slalom in questa stagione è Manuel Feller, che finora ne ha vinti tre su cinque e vorrà naturalmente provare a vincere anche la grande classica di Schladming, che per un austriaco ha ancora più valore. Sappiamo però molto bene che in questa specialità i possibili protagonisti sono davvero tanti e che sbilanciarsi in pronostici è particolarmente complicato, quindi speriamo che ci sia anche un bel tocco d’azzurro e adesso passiamo a scoprire le informazioni utili per seguire la diretta dello slalom di Schladming.

DIRETTA SLALOM SCHLADMING: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta dello slalom di Schladming, abbiamo già identificato in Manuel Feller l’atleta più costante della stagione a livelli altissimi, grazie a tre vittorie fra le quali una meravigliosa doppietta in terra elvetica fra Adelboden e Wengen, più un quarto e un quinto posto per farne il grande favorito per la Coppa di specialità, a maggior ragione in assenza di Marco Schwarz. Punte di rendimento molto alte anche per il norvegese Atle Lie McGrath, ma con molta meno costanza, tanto da essere scavalcato al secondo posto della Coppetta da Linus Strasser grazie alla vittoria a Kitzbuhel, che per il tedesco è stato anche il primo podio stagionale.

Piuttosto costanti su buonissimi livelli sono anche il britannico Dave Ryding e lo svizzero Daniel Yule, poi si entra nel regno dei tanti potenziali protagonisti che però troppo spesso tradiscono, dei quali Clement Noel può essere considerato un simbolo, con pronostici sempre difficili – ad esempio domenica è letteralmente rinato Kristoffer Jakobsen. In casa Italia, gennaio ci ha restituito su ottimi livelli un Tommaso Sala tornato competitivo dopo l’infortunio patito nei mesi di preparazione, è lui il nostro punto di riferimento perché Alex Vinatzer non ha ancora infilato una gara come si deve, mentre qualche sprazzo è arrivato da Tobias Kastlunger, tuttavia ancorano competitivo per i migliori piazzamenti. Quali risposte ci darà la diretta dello slalom di Schladming?











© RIPRODUZIONE RISERVATA