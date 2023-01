Diretta slalom Schladming/ Streaming video Rai: show sulla Planai, CdM sci

La diretta dello slalom di Schladming ci terrà compagnia in notturna oggi, martedì 24 gennaio 2022: ecco un’altra grande classica per la Coppa del Mondo di sci sulla meravigliosa pista Planai, un “tempio” dello slalom. La curiosità è resa ancora più grande dal fatto che, pure in questa stagione, tra i pali stretti c’è notevole equilibrio: sognare di vincere o almeno di salire sul podio è un obiettivo comune a un gran numero di slalomisti, l’incertezza aumenta lo spettacolo anche se a Schladming non ce ne sarebbe bisogno, perché la difficoltà della pista e anche l’atmosfera che circonda la gara rendono imperdibile di per sé questo slalom.

La Norvegia è la Nazione di riferimento perché Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen (tra l’altro un veterano e un giovane emergente) occupano le prime due posizioni della classifica della Coppa di specialità, ma come al solito il pronostico in slalom è sempre sul filo dell’incertezza. I pretendenti sono molti, speriamo che ci possa essere anche qualche lampo azzurro in una specialità nella quale l’Italia ha un buon livello di competitività ma non ha ancora trovato il guizzo. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire in diretta lo slalom di Schladming.

DIRETTA SLALOM SCHLADMING STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Schladming avrà inizio con la prima manche alle ore 17.45, mentre la seconda manche sarà alle ore 20.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (il numero 58 del telecomando in chiaro) per quanto riguarda la Rai, ed inoltre il canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Schladming, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Schladming (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA SLALOM SCHLADMING: FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta dello slalom di Schladming abbiamo già accennato ai due norvegesi: Lucas Braathen a Kitzbuhel ha sorpassato Henrik Kristoffersen al comando della classifica della Coppa di slalom, ma da 10 punti di vantaggio per il veterano siamo passati al +5 del giovane emergente, quindi si resta sempre sul filo. Kristoffersen ha vinto a Garmisch e Wengen più il secondo posto a Madonna di Campiglio, il connazionale Lucas Braathen invece ha vinto in Val d’Isere e ad Adelboden, arrivando terzo a Wengen e Kitzbuhel. I norvegesi sono i più vincenti e pure i più continui in slalom in stagione, ma lo svizzero Daniel Yule quando sale sul podio vince: lo ha fatto innanzitutto a Madonna di Campiglio, poi si è ripetuto anche domenica. Citiamo anche tre atleti capaci di salire sul podio due volte a testa, cioè l’austriaco Manuel Feller (che però deve riscattare l’enorme delusione di Kitz), l’altro svizzero Loic Meillard e il tedesco Linus Strasser.

Quanto all’Italia, possiamo innanzitutto evidenziare il rendimento sempre costante di un encomiabile Tommaso Sala, una garanzia di piazzamenti di buon livello nonostante il mal di schiena che lo affligge da diverso tempo che lo pone nella top 10 anche della classifica di specialità; speriamo però che l’uscita di pista a Kitzbuhel non rimetta in crisi Alex Vinatzer, che potenzialmente è il più forte dei nostri slalomisti. Questa gara possiede sempre un fascino speciale, speriamo che l’Italia possa essere protagonista nella diretta dello slalom di Schladming…











