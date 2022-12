Diretta slalom Sestriere/ Streaming video Rai 2: Shiffrin contro tutte, CdM sci

Oggi domenica 11 dicembre la diretta dello slalom di Sestriere ci regalerà altre emozioni con la Coppa del Mondo di sci femminile sulle nevi italiane. Parlando di slalom, dobbiamo tuttavia evidenziare che oggi al Sestriere non dovrebbero esserci grandi speranze azzurre e le favorite sono altre, a cominciare naturalmente dalla solita Mikaela Shiffrin, che andrà a caccia dell’ennesimo successo tra i pali stretti, sebbene nel precedente slalom è rimasta giù dal podio proprio nella “sua” Killington, dove la vittoria è andata ex-aequo alla svizzera Wendy Holdener e alla svedese Anna Swenn Larsson, che sperano naturalmente di ripetersi anche passando dal Vermont al Piemonte.

Naturalmente, la diretta dello slalom di Sestriere vedrà protagoniste attese le migliori interpreti della specialità, che potrebbero dare vita a una sfida esaltante, resa se possibile ancora più bella dal fatto che potrebbe non essere “solo” un duello tra Shiffrin e l’olimpionica in carica Petra Vlhova. Sappiamo invece che per l’Italia lo slalom è la specialità che ormai da molti anni ci dà meno soddisfazioni al femminile: speriamo che l’aria di casa possa fare bene, adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Sestriere.

SLALOM SESTRIERE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Sestriere vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due per quanto riguarda la Tv di Stato, dal momento che si tratta di una gara in Italia, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Sestriere, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Sestriere (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI SESTRIERE SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM SESTRIERE: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta dello slalom di Sestriere abbiamo già accennato alla situazione nella specialità, che vede sempre Mikaela Shiffrin come punto di riferimento ma in un quadro più incerto dopo i verdetti di Killington. L’americana ha vinto le due gare di Levi e resta quindi la donna da battere anche tra i pali stretti, ma le rivali sono molte ed agguerrite e l’altra grande notizia è che in prima fila fra loro non c’è una comunque sempre solida e competitiva Petra Vlhova, bensì la svedese Anna Swenn-Larsson e la svizzera Wendy Holdener. In questo elenco avrebbe titolo di entrare anche la tedesca Lena Duerr, che dovrà tuttavia superare quello che per lei sembra essere ormai anche un problema psicologico in particolare nelle seconde manche, in attesa poi di capire se potrà tornare grande l’austriaca Katharina Liensberger.

Problemi che l’Italia vorrebbe comunque volentieri avere nello slalom femminile, che purtroppo continua ad essere il nostro “buco nero”, ancora più stridente se si fa il confronto con le altre specialità. A Levi la migliore era stata Anita Gulli, comunque con un piazzamento a punti solamente alla domenica, mentre a Killington abbiamo avuto un dignitoso guizzo da parte di Marta Rossetti, ma il piatto piange per le slalomiste pure. Ci potrebbe poi essere qualche “incursione” delle big, ad esempio Federica Brignone andò a punti nel Vermont, ma è chiaro che il settore dei pali stretti deve ancora crescere moltissimo per essere competitivo.

