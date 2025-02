DIRETTA SLALOM SESTRIERE: TANTISSIMI INGREDIENTI!

Abbiamo un grande appuntamento con la diretta slalom Sestrière, che domenica 23 febbraio inizierà a tenerci compagnia dalle ore 9:30 con la prima manche, alle ore 12:30 avremo invece la seconda e nella Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino gli ingredienti che accompagnano questa gara sono davvero tantissimi. Il primo è sicuramente il rientro di Mikaela Shiffrin, che ai Mondiali ha rinunciato al gigante per paura e ha fatto temere il peggio, ma poi ha vinto uno splendido oro nella combinata a squadre insieme a Breezy Johnson, girando le carte in tavola in uno slalom che nella gara singola l’ha vista arrivare quinta e dunque sulla via del recupero totale.

Tuttavia oggi si può dire che la Shiffrin abbia delle rivali pericolosissime, anche quando la statunitense sarà al 100%: Camille Rast su tutte, campionessa mondiale in carica, ma anche Zrinka Ljutic che la insegue nella classifica di specialità in Coppa del Mondo, per non parlare di Lena Duerr e una Katharina Liensberger che ai Mondiali ha comunque vinto una medaglia (bronzo in combinata) e poi ancora Lara Colturi, che zitta zitta è stata settima in gigante – con la febbre – alla sua prima apparizione iridata anche se in slalom ha inforcato. Insomma: la diretta slalom Sestriere si prospetta davvero spettacolare…

SLALOM SESTRIERE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA CDM SCI

I canali sui quali seguire la diretta slalom Sestriere IN TV sono come sempre Rai Sport in chiaro ed Eurosport in abbonamento, per la diretta streaming video sono disponibili sito e app di Rai Play così come la piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati.

DIRETTA SLALOM SESTRIERE: ITALIA IN AFFANNO

Ecco allora che la diretta slalom Sestriere si prospetta imprevedibile, e questo è certamente un bene senza nulla togliere ad un periodo in cui Mikaela Shiffrin non aveva avversarie se non Petra Vlhova che, grande notizia, si è rivista a Saalbach anche se ha rinunciato ai Mondiali perché, ha spiegato, non sarebbe stata competitiva e dunque ha già fissato l’obiettivo sulle Olimpiadi del prossimo anno, sperando di ritrovare una straordinaria protagonista dello sci alpino. In un contesto così bello, l’Italia si presenta ancora in affanno: sembrerebbe incredibile dirlo perché abbiamo vinto l’oro mondiale nel team event, che era uno slalom.

Tuttavia il parallelo rimane molto diverso da una vera e propria gara tra i paletti stretti, e qui bisogna dire che a Saalbach l’Italia non ha saputo proporre risultati interessanti; vero è anche che il materiale sul quale lavorare c’è, Giorgia Collomb all’esordio iridato si è messa l’oro al collo e ha solo 18 anni, Lara Della Mea ne ha appena compiuti 26 e Martina Peterlini ne ha uno in più. Abbiamo di che lavorare, bisogna fare in modo che questi interessanti prospetti possano crescere fino a giocarsi podi e vittorie, cose che non piovono dal cielo ma sono frutto di un percorso costante. Intanto, magari arriverà qualche sorpresa anche dalla diretta slalom Sestriere…