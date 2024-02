DIRETTA SLALOM SOLDEU/ Video streaming Rai: comincia la prima manche! (CdM sci, 11 febbraio 2024)

DIRETTA SLALOM SOLDEU: VIA ALLA PRIMA MANCHE!

La diretta dello slalom di Soldeu sta finalmente per farci compagnia. A margine di una gara che come detto si preannuncia interessante e incerta, possiamo riferire che Mikaela Shiffrin, nell’annunciare la sua assenza da Andorra, ha colto l’occasione per lanciare qualche frecciata alla Fis. La sciatrice statunitense ha ricordato il numero di infortuni che quest’anno ha coinvolto in particolare i big di Coppa del Mondo: lei stessa e prima ancora Marco Schwarz, Aleksander Aamodt Kilde (fidanzato della Shiffrin), Petra Vlhova e purtroppo anche la nostra Sofia Goggia, in allenamento. La Shiffrin ha puntato il dito non solo sul calendario di Coppa del Mondo riferito alle gare ma anche sugli impegni fuori pista.

Ovvero, gli obblighi nei confronti dei media e delle varie premiazioni ed eventi paralleli. Sono appuntamenti che spesso e volentieri si protraggono fino a sera, ha ricordato la statunitense, aumentando la stanchezza che, secondo lei, è una componente determinante nel provocare questi infortuni. La Fis prenderà provvedimenti? Lo scopriremo, come scopriremo quando finalmente la Shiffrin potrà tornare in pista ma, soprattutto, in che modo andrà a finire la gara di oggi: non resta dunque che metterci comodi e lasciare che a parlare sia la pista perché ci siamo davvero, la diretta dello slalom di Soldeu sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SLALOM SOLDEU STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv dello slalom di Soldeu riguarda due emittenti, come sempre succede nelle gare di Coppa del Mondo di sci alpino: l’appuntamento in chiaro è su Rai Sport, che trovate al numero 57 del vostro telecomando, ma naturalmente c’è anche l’opzione di Eurosport che invece è un canale riservato agli abbonati alla televisione satellitare, perché presente al numero 210 del decoder di Sky. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, è visitabile il sito di Rai Play e potrete attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, in alternativa sarà possibile sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY, SLALOM SOLDEU

SLALOM SOLDEU: SHIFFRIN ANCORA ASSENTE!

Scatta alle ore 10:30 di domenica 11 febbraio la prima manche dello slalom di Soldeu: un’altra prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile, dopo il gigante di ieri avremo una gara che si concluderà con la seconda manche delle ore 13:30, e nella quale è davvero tutto possibile. Va infatti ricordato che Mikaela Shiffrin non ci sarà: la statunitense sta recuperando dall’infortunio subito a Cortina ma ha detto di non essere ancora pronta. Con Petra Vlhova già fuori dai giochi per la stagione, la diretta dello slalom di Soldeu perde dunque le due principali protagoniste, che in stagione hanno vinto ogni singolo slalom disputato.

Oggi si viene allora a creare uno scenario se non altro interessante: Lena Duerr è la terza classificata nella specialità, ha 227 punti da recuperare alla Shiffrin e, anche se forse non può correre per la coppetta (ma è da vedere quando tornerà la sciatrice del Colorado) può certamente ambire a una vittoria che le manca da oltre un anno, e che è stata anche l’unica timbrata in slalom in Coppa del Mondo (eravamo a Spindleruv Mlyn). Alle sue spalle Michelle Gisin e Sara Hector ci credono, e poi ci sono tutte le altre: sarà insomma una diretta dello slalom di Soldeu da non sottovalutare.

DIRETTA SLALOM SOLDEU: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta dello slalom di Soldeu, per la prima volta in questa edizione di Coppa del Mondo, la vincitrice non sarà una tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. La loro assenza è chiaramente pesantissima per tutto il circo bianco: la Shiffrin rischia seriamente di perdere anche un globo di cristallo già parzialmente suo perché a questo punto il suo rientro è legato a come il suo ginocchio risponderà ai trattamenti (anche se lei stessa ha detto di stare bene e il recupero prosegue in maniera positiva), ma al netto di questo è chiaro che uno slalom senza lei e Vlhova sia più povero dal punto di vista tecnico.

Questo naturalmente senza nulla togliere alle rivali, che giustamente possono e devono approfittare della situazione e andare a caccia della vittoria: come già detto, e si evince anche dalla classifica di specialità, la Duerr è la sciatrice che alle spalle dei due fenomeni ha fatto meglio e quindi si può presentare come favorita al cancelletto di partenza. L’Italia ci prova: fin qui le azzurre hanno raccolto poche soddisfazioni, la migliore in classifica è Martina Peterlini (ventiduesima con 78 punti) e poi avremo Marta Rossetti e Lara Della Mea che se non altro potranno provare a qualificarsi per la seconda manche e poi cercare di piazzarsi nella graduatoria finale. Staremo a vedere, tra poco sarà davvero il momento di vivere la diretta dello slalom di Soldeu…











