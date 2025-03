DIRETTA SLALOM SUN VALLEY DONNE: IN PISTA!

Con quattro concorrenti ancora in lizza per la Coppetta, la diretta slalom Sun Valley donne avrà in realtà come protagonista più attesa colei che quest’anno non può più lottare per il titolo, ma resta la migliore slalomista in circolazione, cioè naturalmente la padrona di casa Mikaela Shiffrin. Prima dell’infortunio a Killington aveva vinto a Levi e Gurgl i primi due slalom della stagione, poi è tornata vincendo al Sestriere una gara indimenticabile, perché le ha portato il successo numero 100 in carriera in Coppa del Mondo.

Non essendosi qualificata in gigante, Mikaela Shiffrin ha “solo” lo slalom per far felice il pubblico dell’Idaho, magari imitando Lindsey Vonn, meravigliosa seconda domenica in super-G e di nuovo sul podio ad addirittura sei anni di distanza dall’ultimo precedente. La gara di oggi tuttavia servirà anche ad incoronare colei che avrà saputo approfittare meglio dell’assenza di Mikaela per una buona parte della stagione: c’è in palio la classifica di specialità, diamo allora tutto il giusto spazio alla diretta slalom Sun Valley donne! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SLALOM SUN VALLEY DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta slalom Sun Valley donne in tv sarà alle ore 16.00 per la prima manche e alle 19.00 per la seconda, ancora una volta su su Rai Sport (canale 58) oppure Eurosport, con diretta streaming video tramite i servizi delle due emittenti.

QUATTRO ANCORA IN CORSA

Quattro atlete ancora in corsa, di cui tre con possibilità concrete: la lotta per la Coppa di specialità animerà la diretta slalom Sun Valley donne oggi, giovedì 27 marzo 2025. È l’ultimo atto della stagione di Coppa del Mondo di sci che ha incoronato Federica Brignone come meravigliosa trionfatrice, lo slalom però sappiamo che è il punto debole della nostra Nazionale e allora concentriamo la nostra attenzione sulla lotta per la Coppa di specialità, che coinvolge ben quattro concorrenti sulla carta, di cui tre con possibilità concrete di aggiudicarsi la piccola sfera di cristallo.

Ecco allora che per presentare la diretta slalom Sun Valley donne diventa necessario avere chiara la situazione in classifica: comanda la croata Zrinka Ljutic con 515 punti davanti alla svizzera Camille Rast a quota 474 e all’austriaca Katahrina Liensberger, che di punti ne ha 464, infine per la matematica sarebbe ancora in corsa, perché a meno di 100 lunghezze da Ljutic, anche la veterana elvetica Wendy Holdener, quarta con 419 punti, anche se nel suo caso servirebbe una serie di risultati clamorosa per pensare alla Coppetta. In ogni caso, le emozioni saranno assicurate con la diretta slalom Sun Valley donne…

DIRETTA SLALOM SUN VALLEY DONNE: LE PROTAGONISTE

Detto che per l’Italia sono comunque riuscite a qualificarsi Martina Peterlini e Lara Della Mea, una bella soddisfazione perché non era affatto scontato portare due Azzurre alle Finali tra i pali stretti per la diretta slalom Sun Valley donne, aggiungiamo pure che in realtà la donna più attesa sarà Mikaela Shiffrin, all’unica gara davanti al proprio pubblico in queste Finali casalinghe che chiudono una stagione davvero tormentata per la grande campionessa statunitense, alla caccia della quarta vittoria stagionale, che sarebbe la numero 101 in carriera. L’obiettivo principale coinvolge però le quattro che abbiamo citato prima, con Ljutic e Rast in evidenza.

Entrambe hanno fatto uno straordinario salto di qualità nel corso di questa stagione, cogliendo le prime vittorie delle rispettive carriere: per Ljutic sono state tre in Coppa, per Rast due più l’oro ai Mondiali, per entrambe la Coppa di specialità sarebbe la ciliegina sulla torta della stagione della consacrazione. Non ha invece mai vinto Katharina Liensberger, però l’austriaca è stata molto costante nel rendimento ad altissimo livello, una campionessa ritrovata fra i pali stretti, che adesso sogna il sorpasso in extremis per aggiudicarsi una seconda Coppa di slalom dopo quella del 2021.