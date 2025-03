DIRETTA SLALOM SUN VALLEY UOMINI: TIMON HAUGAN AL COMANDO!

Il norvegese Timon Haugan è al comando della diretta slalom Sun Valley uomini al termine della prima manche, che però ha dato verdetti molto incerti. Al secondo posto infatti c’è Clement Noel staccato di soli 10 centesimi e poi ecco a 14/100 Henrik Kristoffersen, di conseguenza tutto può ancora succedere nella seconda manche, che inizierà alle ore 20.00 italiane. Ancora in corsa ci sono sicuramente pure l’austriaco Fabio Gstrein e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, staccati rispettivamente di 43 e 54 centesimi, mentre poi c’è il vuoto, perché con il sesto posto di Kristoffer Jakobsen si sale addirittura a 1”43.

Tra coloro che ha deluso c’è Loic Meillard, lo svizzero infatti è ottavo a 1”68 e quindi la Coppa di slalom adesso è davvero vicinissima per Kristoffersen. Purtroppo invece si sono confermati i timori su Alex Vinatzer, che ieri ha rinunciato alla partecipazione al gigante non essendo al meglio della condizione e oggi è solamente ventunesimo a 3”04. L’obiettivo è entrare nei primi 15 per raccogliere punti, ma servirà una rimonta nella seconda manche della diretta slalom Sun Valley uomini da parte dell’altoatesino! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SLALOM SUN VALLEY UOMINI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Con la prima manche alle ore 17.00 e la seconda alle ore 20.00, la diretta slalom Sun Valley uomini in tv sarà su Rai Sport (canale 58) oppure Eurosport, con i rispettivi servizi a garantire un’ultima volta agli appassionati di sci la diretta streaming video.

LA PRIMA MANCHE!

Eccoci alla diretta slalom Sun Valley uomini, solo Vinatzer si è qualificato per l’Italia e questo vuol dire che si è chiusa ad Hafjell la carriera di un veterano del nostro sci, cioè Stefano Gross, che in stagione ha ottenuto sei piazzamenti a punti in Coppa del Mondo, chiudendo però trentaduesimo a quota 61 punti la sua ultima stagione. Per lo sciatore della Val di Fassa resteranno i dodici podi in Coppa del Mondo fra il gennaio 2012 e il dicembre 2019, con la perla della vittoria ad Adelboden domenica 11 gennaio 2015 e il rimpianto del quarto posto alle Olimpiadi di Sochi 2014 a soli 5/100 dalla medaglia di bronzo di un certo Henrik Kristoffersen, allora giovanissimo talento e oggi ancora in lotta per la Coppa di specialità.

In ottica italiana l’anno prossimo sarà vitale ritrovare Tommaso Sala dopo l’infortunio che lo ha escluso di fatto per tutta la stagione, adesso però lasciamo Kristoffersen e i suoi rivali a lottare per la Coppa di specialità che sarà assegnata grazie alla diretta slalom Sun Valley uomini! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NOEL TERZO INCOMODO!

Ultima gara della stagione di Coppa del Mondo di sci oggi, giovedì 27 marzo 2025, la diretta slalom Sun Valley uomini deve ancora assegnare l’unico titolo di specialità che sfuggirà a Marco Odermatt, dominatore su tutto il resto del Circo Bianco. I candidati sono tre: comanda con 612 punti il norvegese Henrik Kristoffersen, inseguito soprattutto dal nuovo campione del Mondo, lo svizzero Loic Meillard, che è secondo a quota 565 punti. In lizza ci sarebbe anche il francese Clement Noel, che sarebbe anzi il più vittorioso in stagione con quattro successi, ma troppo incostante, tanto che parte da 526 punti e di conseguenza avrebbe bisogno di una sorta di miracolo sportivo per prendersi la Coppetta.

Anche in questa stagione lo slalom maschile ha riservato molti colpi di scena: almeno in cinque hanno fatto molto bene, se si considera che a poco più di 100 punti da Kristoffersen ci sono anche due suoi connazionali, cioè Timon Haugan e Atle Lie McGrath, non più in lizza per la Coppa di slalom ma comunque da ricordare, anche perché autorevoli candidati per la vittoria anche oggi nella diretta slalom Sun Valley uomini, di conseguenza potrebbero anche influenzare la corsa al titolo con i loro risultati. Spiace invece osservare che per l’Italia ci sarà solo Alex Vinatzer, speriamo nella sua versione migliore in una stagione ancora una volta troppo incostante.

DIRETTA SLALOM SUN VALLEY UOMINI: CHI PUÒ ANCORA AMBIRE ALLA COPPA?

Adesso però ci concentriamo su chi ancora può vincere la Coppetta al termine della diretta slalom Sun Valley uomini. Non c’è alternativa alla vittoria per Clement Noel, che già con un secondo posto sarebbe tagliato fuori: forse per il francese potrebbe anche essere un bene, perché sappiamo che è un campione sensatezze misure, il problema è che pure la quinta vittoria rischia di non bastargli – in particolare perché a Kristoffersen basterebbe entrare fra i primi 15 per stargli comunque davanti. L’esperto norvegese punta a quella che sarebbe la sua quarta sfera di cristallo in slalom, dopo una stagione con due vittorie e soprattutto una notevole costanza di rendimento, che potrebbe risultare decisiva.

In effetti 47 punti di vantaggio su Loic Meillard sono un ottimo bottino, anche se lo svizzero ha vinto due degli ultimi tre slalom disputati, Mondiali compresi. L’oro iridato resta la gioia più grande della stagione, anche se per la classifica di Coppa non conta: qui allora evidenziamo una vittoria, due secondi e altrettanti terzi posti, se fosse Meillard ad avere la meglio tutte le Coppe del settore maschile andrebbero alla Svizzera e la diretta slalom Sun Valley uomini metterebbe il definitivo sigillo su una stagione che in ogni caso ricorderemo per il dominio elvetico. A Kristoffersen (o forse Noel) il compito di evitare che la “dittatura” diventi totale.