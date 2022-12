Diretta slalom Val d’Isere/ Streaming video Rai: debutto stagionale, CdM sci

Finalmente oggi, domenica 11 dicembre, con la diretta dello slalom di Val d’Isere faranno il loro debutto nella Coppa del Mondo di sci maschile anche gli specialisti dei “pali stretti”, dal momento che solamente oggi è fissato in calendario il primo appuntamento per loro. Considerando che in campo maschile lo slalom è sempre più una specialità a sé stante, per molti sarà davvero il debutto, mentre sarà un po’ più rodato (e staremo a vedere se questo aspetto farà la differenza) chi punta anche sul gigante, ad esempio Henrik Kristoffersen, il norvegese che è il detentore della Coppa di specialità in slalom.

Naturalmente, la diretta dello slalom di Val d’Isere vedrà protagonista molto atteso anche l’olimpionico in carica e padrone di casa Clement Noel, inoltre siamo molto curiosi di scoprire se lo slalom sarà “pazzo” come lo era stato l’anno scorso. Per l’Italia la punta di diamante dovrebbe essere Alex Vinatzer, sperando che per lui sia l’anno della svolta, però al debutto le incognite sono naturalmente numerose. Di certo c’è grande voglia di rivedere in azione gli specialisti, allora adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Val d’Isere.

SLALOM VAL D’ISERE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Val d’Isere vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Val d’Isere, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val d’Isere (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA SLALOM VAL D’ISERE: FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta dello slalom di Val d’Isere, dobbiamo quindi rimarcare di nuovo che si trattati un debutto stagionale, con tutte le incognite che ciò comporta considerando che l’ultimo slalom di Coppa del Mondo risale a marzo. Inoltre, nel 2021-2022 lo slalom maschile fu un’incognita prescindere, perché nessuno riuscì a trovare la continuità e ad ogni gara vi erano sorprese, talvolta anche clamorose. Alla fine la Coppa di specialità era andata al norvegese Henrik Kristoffersen, che di certo non è un nome a sorpresa, ma perfino lui non fu affatto costante e solo grazie alla doppietta di vittorie a Garmisch a fine febbraio si prese una Coppetta che a un certo punto nessuno sembrava volere – nel senso che ad ogni gara sbagliava o tornava nelle retrovie chi aveva fatto bene nella precedente.

Così, su dieci gare ci furono otto vincitori diversi e quindici atleti che sono saliti almeno una volta sul podio. Con queste premesse, è facile capire che sbilanciarsi in pronostici verso la diretta dello slalom di Val d’Isere sarebbe pericoloso, limitiamoci allora a sperare che siano protagonisti Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Stefano Gross, in particolare Vinatzer deve sfondare, altrimenti rischia di restare nel limbo delle speranze inespresse. Da notare invece l’assenza di Giuliano Razzoli a causa di problemi alla schiena: l’emiliano ha come obiettivo di rientrare a Madonna di Campiglio.

