Diretta slalom Val d’Isere/ Streaming video Rai: la prima fra i pali stretti

DIRETTA SLALOM VAL D’ISERE: VINATZER, LA CARTUCCIA AZZURRA

Con la diretta dello slalom di Val d’Isere farà finalmente oggi, domenica 12 dicembre 2021, il debutto nella stagione della Coppa del Mondo di sci maschile anche lo slalom, che infatti è l’ultima specialità nella quale non si era ancora mai gareggiato in stagione. Le incognite verso la gara sulle nevi francesi di conseguenza sono numerose, anche perché tra gli slalomisti molti sono specialisti puri e di conseguenza debutteranno in gara oggi, mentre chi fa ad esempio anche il gigante è sicuramente più rodato.

Il nome di riferimento sarebbe l’austriaco Marco Schwarz, detentore della Coppa di specialità dello slalom, ma reduce da un infortunio che ne ha sicuramente complicato e rallentato la preparazione. In slalom comunque sono davvero tanti i nomi dei possibili vincitori, speriamo che fra loro ci possa essere anche Alex Vinatzer, sicuramente la migliore cartuccia che l’Italia possa vantare in slalom in questo momento. Sopra tutto però c’è il desiderio di vedere finalmente in azione i protagonisti dei pali stretti: ecco allora tutte le informazioni utili per seguire in diretta lo slalom di Val d’Isere.

DIRETTA SLALOM VAL D’ISERE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Val d’Isere avrà inizio alle ore 9.30 per quanto riguarda la prima manche, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà fissato alle ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val d’Isere (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM VAL D’ISERE: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta dello slalom di Val d’Isere, abbiamo già parlato di Marco Schwarz, detentore della Coppa di specialità ma anche reduce da un infortunio e di conseguenza al via con più incognite di altri stamattina. Il campione del Mondo in carica è invece il norvegese Sebastian Foss Solevaag, che fece il colpaccio ai Mondiali di Cortina ma il mese prima aveva comunque già vinto anche il primo slalom di Coppa del Mondo in carriera, a Flachau. Oltre a Schwarz e Foss Solevaag, nella scorsa stagione vinsero in slalom lo svizzero Ramon Zenhäusern, il norvegese Henrik Kristoffersen, il tedesco Linus Strasser, l’altro austriaco Manuel Feller e il francese Clement Noel: sbilanciarsi in pronostici alal vigilia di una nuova stagione è decisamente rischioso…

In ottica italiana, come abbiamo già detto la grande speranza è naturalmente Alex Vinatzer, che l’anno scorso partì benissimo, poi visse un gennaio da incubo ma nel finale di stagione seppe rilanciarsi molto bene e noi speriamo che possa ripartire da lì per dare l’assalto al podio e magari anche alla vittoria. Speriamo poi in buoni segnali anche dai veterani Giuliano Razzoli, Manfred Moelgg e Stefano Gross, ma naturalmente anche da Simon Maurberger e da Tommaso Sala, che completeranno il sestetto degli azzurri in gara nello slalom di Val d’Isere.



