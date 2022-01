Diretta slalom Wengen/ Streaming video Rai: occasione per Razzoli! (CdM sci)

DIRETTA SLALOM WENGEN: GRANDE INCERTEZZA!

Lo slalom di Wengen scatta domenica 16 gennaio alle ore 10:15, con la prima manche; la seconda è invece in programma alle ore 13:30. È il quarto appuntamento nella località austriaca, in un fine settimana iniziato già giovedì; dopo tre gare dedicate alla velocità, siamo ora impegnati nei paletti stretti con una disciplina tecnica che prevede anche il cambio della pista, perché dalla Lauberhorn andiamo sulla Männlichen/Jungfrau. Cosa aspettarci dalla diretta dello slalom di Wengen? È francamente difficile dirlo, anche i riferimenti che abbiamo in stagione non ci forniscono troppe informazioni.

DIRETTA SLALOM SCHLADMING/ Streaming video Rai: Shiffrin! Vlhova beffata

Fino a questo momento infatti abbiamo vissuto tre prove della specialità, con tre vincitori diversi e una classifica che infatti rispecchia questa grande incertezza; lo slalom sarà grande protagonista soprattutto nelle prossime settimane, tra Kitzbühel, Schladming e Garmisch ne vivremo infatti quattro consecutivi. Ora però ci dobbiamo tuffare nelle emozioni della diretta dello slalom di Wengen, e dunque possiamo provare a tracciare una sorta di quadro sulla carta rispetto a quello che potremmo vedere in pista, e chi sono i favoriti per la vittoria della gara di oggi.

Diretta slalom Adelboden/ Ha vinto Johannes Strolz! Vinatzer 7° con grande rimonta

DIRETTA SLALOM WENGEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre, doppio appuntamento con la diretta tv dello slalom di Wengen. Sia la prima che la seconda manche saranno infatti trasmesse su Rai Sport (e il gemello Rai Sport +) e Eurosport: in entrambi i casi si tratterà di una visione in chiaro attraverso i canali del digitale terrestre, ricordando ovviamente che è disponibile anche l’alta definizione e che ci saranno, nel caso della televisione di stato, commenti da studio prima e dopo la gara.

Qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, entrambe le emittenti forniranno l’alternativa della diretta streaming video: dovrete quindi armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare sito o app di Rai Play (senza costi aggiuntivi) oppure sottoscrivere un abbonamento a pagamento alla piattaforma Eurosport Player, ricordando poi che il canale Eurosport è accessibile anche ai clienti di DAZN (sempre a pagamento). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM KRANJSKA GORA/ Ha vinto Petra Vlhova! Shiffrin inforca ed è out

DIRETTA SLALOM WENGEN: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta dello slalom di Wengen, dobbiamo intanto dire che difficilmente una vittoria da parte di qualunque sciatore cambierà in maniera determinante le sorti della Coppa del Mondo 2022 di sci alpino: nella classifica generale infatti Marco Odermatt ha sostanzialmente fatto il vuoto, e anche Aleksander Aamodt Kilde e Matthias Mayer si stanno confermando alle spalle dello svizzero e, per di più, già loro sono piuttosto staccati. Sarà comunque una gara importante, perché lo slalom di Wengen potrebbe consegnarci qualche utile indicazione sulla lotta per la coppetta di specialità: qui abbiamo una situazione assolutamente in equilibrio, e bisogna per forza di cose citare il nostro Giuliano Razzoli che, quinto in classifica, si trova a soli 46 punti dal leader Sebastian Foss Solevaag, e dunque ha tutte le possibilità di andare a prendersi la piccola sfera. Lo vedremo, come ovviamente valuteremo quello che succederà tra poco nella prima manche dello slalom di Wengen…

© RIPRODUZIONE RISERVATA