Diretta slalom Wengen/ Streaming video Rai: comanda McGrath, l’Italia c’è! (CdM sci, oggi 14 gennaio 2024)

DIRETTA SLALOM WENGEN: MCGRATH IN TESTA

C’è Atle Lie McGrath al comando della prima manche nello slalom di Wengen, ed è al momento un uno-due norvegese: McGrath ha chiuso la sua prova in 53’’67, un vantaggio di 36 centesimi su Henrik Kristoffersen la cui stagione non è cominciata nel migliore dei modi, ma che oggi può trovare punti importanti per risalire la corrente anche nella classifica di Coppa del Mondo. Terza posizione per Manuel Feller, che paga 52 centesimi da McGrath e tutto sommato ha le capacità per effettuare la rimonta; poi ottima quarta e quinta posizione per i nostri Alex Vinatzer e Tommaso Sala.

I due italiani devono recuperare 21 e 29 centesimi per salire sul podio e hanno preceduto Timon Haugan, staccato di un secondo netto dal leader della prima manche. Possiamo poi citare Clément Noel, Daniel Yule, Ramon Zenhausern, Loic Mellard e Linus Strasser: tutti loro sarebbero protagonisti nella diretta dello slalom di Wengen ma già nella prima manche hanno incassato un ritardo superiore al secondo, come loro anche il britannico Dave Ryding che però, se non altro, si è messo davanti. Vedremo adesso come procederanno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SLALOM WENGEN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Wengen vedrà il via alla prima manche alle ore 10.15, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando in chiaro) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Wengen, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Adelboden (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

SLALOM WENGEN: 1^ MANCHE AL VIA!

Ci siamo, sta per prendere il via la diretta dello slalom di Wengen, naturalmente con la partenza del primo atleta nella prima manche. Si respira la storia dello sci sulla leggendaria pista Männlichen/Jungfrau di Wengen, dove il primo slalom risale addirittura al 1930. I primi due successi per l’Italia arrivarono nel 1949 e 1950 grazie a Zeno Colò, che ricordiamo soprattutto come discesista ma ai tempi chi aveva classe poteva dominare tutte le discipline dello sci alpino. La Valanga Azzurra in slalom a Wengen ottenne molti podi ma curiosamente non riuscì mai a vincere, così dobbiamo passare ai due successi di Alberto Tomba nel 1992 e 1995.

Poi ecco due vittorie anche per Giorgio Rocca nel 2003 e nel 2006, con il valtellinese che su questa pista prestigiosa può dire di essere al livello di Colò e Tomba. Negli anni più recenti spiccano le tre vittorie a testa per Ivica Kostelic dal 2010 al 2012 ed Henrik Kristoffersen nel 2016, 2017 e 2023, mentre Felix Neureuther e Clement Noel hanno trionfato due volte e curiosamente c’è un solo successo per Marcel Hirscher. Per l’Italia le migliori soddisfazioni recenti sono un secondo e un terzo posto a testa per Stefano Gross e Giuliano Razzoli, ma adesso è giunto davvero il momento di dare la parola alla pista e al cronometro per la diretta della prima manche dello slalom di Wengen! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SLALOM WENGEN: FELLER FAVORITO!

La diretta dello slalom di Wengen ci farà compagnia oggi, domenica 14 gennaio 2024, per completare uno dei weekend più importanti e attesi della Coppa del Mondo di sci maschile. Come da tradizione, nella celebre località svizzera alla domenica gli specialisti della velocità cedono il passo a quelli dei pali stretti, chiamati a dare spettacolo sulla pista Männlichen/Jungfrau, tradizionale ultimo appuntamento con lo storico Trofeo del Lauberhorn. A Wengen si respira la storia dello sci e di conseguenza l’attesa è grande anche per questo quarto slalom della stagione, che sta infatti vivendo un mese di gennaio che ci regalerà come al solito una serie di slalom tutti di grande prestigio.

Nello slalom è sempre difficile sbilanciarsi in pronostici, ma sicuramente l’austriaco Manuel Feller è stato il migliore finora, a maggior ragione tenendo conto dell’assenza del suo connazionale Marco Schwarz. Potremmo allora identificare in Feller il primo favorito per la conquista della Coppa di slalom, ma parlando di ogni singola gara dobbiamo ribadire come siano davvero in tanti gli slalomisti capaci di piazzare il guizzo, che quindi andranno a caccia del podio anche oggi in Svizzera. Non perdiamo dunque altro tempo e andiamo subito a scoprire tutte le informazioni utili per seguire in diretta lo slalom di Wengen.

DIRETTA SLALOM WENGEN: FAVORITI E AZZURRI

La diretta dello slalom di Wengen mette dunque l’austriaco Manuel Feller in prima fila nel pronostico, ma con la consapevolezza che sbilanciarsi è difficile. Sicuramente finora Feller è l’unico ad avere avuto continuità ai massimi livelli, con le vittorie nel debutto a Gurgl e poi di nuovo domenica scorsa ad Adelboden, con in mezzo un quinto posto a Campiglio. Per tutti gli altri (in assenza di Schwarz che aveva un primo e un secondo posto su due gare) ci sono stati magari sprazzi eccellenti, ma raramente con la continuità anche sulla singola gara. Da Clement Noel e Dave Ryding, fino alla Norvegia che può vantare Timon Haugan, Henrik Kristroffersen, Atle Lie McGrath e Alexander Steen Olsen, ma anche Linus Strasser piuttosto che Daniel Yule, sono in tanti a poter sognare ma sicuramente al momento hanno Feller come punto di riferimento.

Più in generale, saranno almeno una dozzina gli atleti in grado di puntare al podio per animare la diretta dello slalom di Wengen. Noi speriamo che tra questi possa esserci anche un po’ d’Italia: sicuramente ci ha ridato fiducia l’eccellente prestazione di Tommaso Sala ad Adelboden, settimo dopo un inizio stagione tormentato dai problemi fisici; sta facendo bene anche Tobias Kastlunger, che speriamo possa consolidarsi su buoni livelli; urge invece ritrovare un Alex Vinatzer che sta facendo decisamente meglio in gigante che in slalom, che sarebbe la sua specialità di riferimento. Speriamo poi che l’aria di Wengen rianimi Stefano Gross, due volte sul podio in carriera sulla pista Männlichen/Jungfrau.











