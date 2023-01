Diretta slalom Wengen/ Streaming video tv: si fa il tris nel Canton Berna! (CdM sci)

DIRETTA SLALOM WENGEN: TRIS IN SVIZZERA!

La diretta dello slalom di Wengen ci fa compagnia domenica 15 gennaio: andiamo subito a definire gli orari, perché la prima manche scatterà alle ore 10:15 mentre per la seconda manche saremo in pista alle ore 13:15. Lo slalom di Wengen rappresenta già il terzo (e ultimo) appuntamento del fine settimana nella località svizzera, ma oggi si cambia pista: infatti venerdì e sabato abbiamo assistito a due competizioni di velocità come super-G e discesa e il tracciato era quello della Lauberhorn, mentre per una gara di tecnica come lo slalom ci sposteremo sulla Mannlichen/Jungfrau.

L’ultimo slalom in stagione è stato quello dello scorso 8 gennaio, sempre in Svizzera: ad Adelboden ha vinto Lucas Braathen, che si è così ripreso il primo posto nella classifica di specialità e continua a sognare quella che per lui sarebbe la prima coppetta del circo bianco. Adesso però dobbiamo metterci ad attendere la diretta dello slalom di Wengen: mentre lo facciamo, prendiamoci del tempo per provare ad analizzare i temi principali di una gara che speriamo possa essere interessante ed entusiasmante, anche per gli italiani.

DIRETTA SLALOM WENGEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv dello slalom di Wengen sarà trasmessa sulla televisione di stato: la gara infatti è disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del telecomando, e naturalmente sarà possibile seguirla anche con il servizio di diretta streaming video, che viene fornito dalla stessa emittente grazie al sito di Rai Play (oppure installando la relativa app sui vostri dispositivi mobili). L’alternativa, come sempre per quanto riguarda le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, è rappresentata da Eurosport: in questo caso per la mobilità potrete riferirvi anche a DAZN, perché questa emittente è compresa nel suo pacchetto, mentre il canale è accessibile anche dal decoder di Sky per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI WENGEN SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM WENGEN: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta dello slalom di Wengen: inevitabile citare il grande protagonista Lucas Braathen che, ricordiamo, è un classe 2000 e ancora meno di quattro anni fa gareggiava tra gli juniores (due medaglie ai Mondiali) e nel corso di questa stagione ha già vinto tre gare in Coppa del Mondo (ne ha cinque in carriera). Due di questi sono slalom, in Val d’Isère e come già ricordato ad Adelboden; Braathen poi ha trionfato anche nel gigante in Alta Badia, nella classifica generale di Coppa del Mondo è saldamente nella Top Ten ma soprattutto si trova al comando della graduatoria dello slalom, con 9 punti di vantaggio su Manuel Feller e 30 su Henrik Kristoffersen, che è il detentore della corona e sembra in ripresa rispetto a un brutto avvio di stagione (ha vinto lo slalom di Garmisch).

Per quanto riguarda gli italiani, il nostro miglior sciatore in questa disciplina resta Tommaso Sala che è nono nella classifica (91 punti) e anche oggi può ambire a entrare nella Top Ten; risultati discreti per Stefano Gross (70 punti) e Alex Vinatzer (50) che settimana scorsa ha mancato il podio per un centesimo, hanno raccolto qualcosina anche Tobias Kastlunger e il veterano Giuliano Razzoli che se non altro possono sperare, nella diretta dello slalom di Wengen, di conquistare la seconda manche e ottenere un bel piazzamento. Per il vincitore e il podio, come già detto, bisogna rivolgersi altrove ma nelle gare di Coppa del Mondo le sorprese sono sempre dietro l'angolo, quindi vedremo cosa ci dirà la pista…











