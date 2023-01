Diretta slalom Zagabria/ Streaming video Rai: bis in Croazia, CdM sci

Oggi giovedì 5 gennaio eccoci di nuovo pronti a seguire la diretta dello slalom di Zagabria per la Coppa del Mondo di sci femminile. Si tratta del secondo appuntamento consecutivo sulla pista Crveni Spust, che sorge sulla collina di Sljeme, nei pressi della capitale Zagabria. L’evento fu introdotto quando, grazie ai fratelli Kostelic, la Croazia conobbe un periodo di grande passione per lo sci alpino. Non vi sono però montagne molto alte, per cui lo slalom è il massimo che si possa fare e spesso è comunque rischio, perché l’altitudine è davvero bassa. Quest’anno Zagabria è uscita dal calendario maschile, ma raddoppia per quanto riguarda le donne, per la Croazia sono comunque gare importanti perché grazie a Leona Popovic e Zrinka Ljutic è proprio lo slalom femminile a dare loro le migliori soddisfazioni.

Il discorso è diametralmente opposto per l’Italia, che vive lo slalom rosa come una sorta di “buco nero” per una Nazionale per il resto favolosa. Sotto i riflettori ci saranno Mikaela Shiffrin e le altre campionesse della specialità, ma parlando della stessa specialità e della stessa pista siamo naturalmente curiosi di scoprire se oggi verranno confermati i valori di ieri, oppure se ci saranno sorprese – intanto saranno da annotare gli orari, perché saranno diversi. Tutto questo premesso, adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Zagabria.

SLALOM ZAGABRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Zagabria vedrà la prima manche con inizio alle ore 15.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 18.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) per quanto riguarda la Tv di Stato, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Zagabria, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Zagabria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA SLALOM ZAGABRIA: FOCUS SULLE DOPPIETTE

La diretta dello slalom di Zagabria ci propone dunque la seconda gara consecutiva nella stessa specialità: il calendario anomalo dettato dal Covid ha imposto questa soluzione in diverse occasioni già da almeno un paio di anni, ma a dire il vero soprattutto nella velocità questo è uno scenario che ci piace molto. A Lake Louise c’è stato un bis di vittorie per Sofia Goggia nelle discese sempre sulle nevi della località canadese, mentre Sankt Moritz ci ha regalato al venerdì la doppietta con Elena Curtoni davanti a Sofia Goggia e sabato la vittoria pazzesca della bergamasca, nonostante una mano fratturata. In gigante invece è fresco il ricordo del doppio terzo posto di Marta Bassino, settimana scorsa a Semmering.

Anche Levi è tappa frequente per le doppiette, anche se in questo caso parliamo di slalom e quindi tecnicamente siamo all’estremo opposto – ma è l’esempio più significativo da citare oggi. Le doppie vittorie sono molto frequenti: l’anno scorso a Levi fece festa due volte Petra Vlhova, in apertura di questa stagione invece ci è riuscita Mikaela Shiffrin. Stiamo d’altronde parlando di grandi campionesse ed è quindi naturale che il bis possa essere nell’aria per chi già il giorno precedente ha dimostrato di essere al top sia come condizione fisica sia come feeling con la pista. Oggi cosa ci offrirà il bis della diretta dello slalom di Zagabria?

