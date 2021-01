Diretta slalom Zagabria/ Streaming video Rai: Vinatzer ancora protagonista?

DIRETTA SLALOM ZAGABRIA: SPETTACOLO ASSICURATO!

La diretta dello slalom di Zagabria apre oggi, mercoledì 6 gennaio, il nuovo anno solare della Coppa del Mondo di sci maschile, che come ormai da qualche anno fa tappa nei pressi della capitale della Croazia (anche in campo femminile) con uno slalom introdotto ai tempi dei fratelli Kostelic, che avevano reso lo sci sport nazionale a Zagabria e dintorni. Oggi invece il Circo Bianco può portare un po’ di gioia in una Croazia turbata dai recenti terremoti che hanno causato ingenti danni materiali e pure qualche vittima: lo sport può servire anche a questo. Caliamoci dunque nel discorso più strettamente agonistico per ricordare che Zagabria ci proporrà il terzo slalom della stagione maschile di Coppa del Mondo dopo i due consecutivi andati in scena prima di Natale in Alta Badia al lunedì e il giorno seguente a Madonna di Campiglio. La collina di Zagabria non può reggere il paragone dal punto di vista tecnico, ma le condizioni per un grande spettacolo ci sono tutte: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Zagabria.

DIRETTA SLALOM ZAGABRIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Zagabria vedrà il via alla prima manche alle ore 12.15, mentre la seconda manche è in programma alle ore 15.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Zagabria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM ZAGABRIA: FAVORITI E AZZURRI

La diretta dello slalom di Zagabria apre un mese di gennaio che come da tradizione sarà ricchissimo di appuntamenti per i protagonisti fra i pali stretti, finora chiamati in causa solo due volte ma adesso attesi da una raffica di slalom, alcuni dei quali di assoluto prestigio. Intanto si riparte dalla base di quanto visto nel doppio appuntamento italiano che ha messo in grande luce il nostro Alex Vinatzer, quarto in Alta Badia a pochi centesimi non solo dal podio ma pure dalla vittoria e poi terzo a Madonna di Campiglio. Un inizio di stagione ottimo ma che poteva essere addirittura migliore per il giovane azzurro, che torna dunque con grandi aspettative a Zagabria, dove l’anno scorso ci fu per Vinatzer il primo podio della carriera in Coppa del Mondo. Ci aspettiamo dunque grandi cose da Alex, senza dimenticare Stefano Gross, Simon Maurberger e Manfred Moelgg, che pochi anni fa a Zagabria colse una memorabile vittoria. Tra gli stranieri, in primo piano c’è naturalmente Henrik Kristoffersen, che con la vittoria sulla 3-Tre si è preso il primo successo stagionale e la vetta della Coppa di slalom, lo svizzero Ramon Zenhauesern che ha vinto invece in Alta Badia e l’austriaco Manuel Feller, che ha raccolto un secondo e un quarto posto. Senza però dimenticare chi invece andrà alla ricerca del riscatto: dallo svizzero Daniel Yule ai due francesi Clement Noel e Alexis Pinturault, anche in questo caso l’elenco è lungo.



