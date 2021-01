Diretta Slalom Zagabria/ Streaming video Rai: Vlhova e Shiffrin per il riscatto

DIRETTA SLALOM ZAGABRIA: 4^ PROVA DI SPECIALITA’

Si accende oggi la diretta dello slalom di Zagabria, atteso appuntamento della coppa del mondo di sci femminile e tappa che pure a lungo è rimasta in dubbio, visto il terribile terremoto che ha colpito la regione solo pochi giorni fa. Nonostante il contesto veramente drammatico la Federazione internazionale ha deciso comunque di confermare l’appuntamento con la Crevni Spust: le big della disciplina dunque oggi si sfideranno sui pali stretti della Slijeme, per quello che sarà il quarto slalom della stagione di coppa del mondo. L’attesa verso questa gran prova è tanta (gli uomini faranno poi tappa qui solo il prossimo 6 gennaio), considerato poi le star che sono attesa al cancelletto, da un’arrabbiata Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, senza dimenticare le azzurre, pronte a regalarci ancora un emozione, in una disciplina che pure non le vede eccellere in queste ultime stagioni.

DIRETTA SLALOM ZAGABRIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom femminile di Zagabria vedrà la prima manche con inizio alle ore 12.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 16.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Croazia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM ZAGABRIA: LE FAVORITE

Come abbiamo annunciato prima, la diretta dello slalom di Zagabria è tappa della coppa del mondo di sci femminile ben attesa e non solo perchè è il primo appuntamento dell’anno. Dopo infatti la bella prova andata in scena il 29 dicembre a Semmering, siamo ben curiosi di scoprire se personaggi come Michelle Gisin e Katharina Liensberger riusciranno di nuovo a salire sui primi gradini del podio, beffando due giganti della disciplina come sono Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. La prima infatti, dopo aver vinto il doppio slalom di Levi, sulla Panorama non ha davvero dato il meglio di sé, specie nella prima manche chiudendo solo quarta: la seconda invece ha convinto, ma potrebbe dare di più a Zagabria oggi e tornare a vincere anche in slalom. Sicuramente le due regine tra i pali stretti sono pronte a dare scintille: pure lo sono anche le azzurre. Come abbiamo detto prima, lo squadrone nazionale in slalom non è particolarmente competitivo, ma nell’ultima prova della specialità a Semmering abbiamo potuto assistere a un grande prova di Marta Rossetti, che partita col pettorale numero 27 è alla fine delle due manche è arrivata 11^. Occhi puntati poi su Irene Curtoni, altro punto di riferimento dello squadrone: mancherà però oggi al via Federica Brignone, che ha deciso di saltare la tappa per meglio preparasi alle prove veloci di St. Anton (dove certo ha maggiori chance di fare bene che in slalom) dei prossimi giorni.



